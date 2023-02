Novas regras para viajar com cachorro na cabine para os EUA

Viajar com pet para os EUA requer programação - Foto: Luiza Cervenka

Não basta eu contar como é o processo. É preciso vivenciar para realmente entender todos os pontos para conseguir viajar com o pet para os EUA. Por isso, viajei com a Lana, cachorra de uma amiga, para Miami. Eu que fiz todo o processo de documentação, tanto no Brasil, quanto nos EUA. Acompanhe a minha saga.

Microchip e vacina

Primeiro de tudo foi microchipar a cachorra. Na verdade, a vida estava mais fácil para mim, pois ela já era microchipada. Depois, foi a vez da vacina anti-rábica. Ela também já tinha (ufa!). Tem que ser obrigatoriamente nessa ordem, tá?! Se der a vacina e depois microchipar, eles não aceitam. Não precisa se preocupar com a vacina múltipla (V10 ou V8, para cães). Eles não exigem, mas eu recomendo dar.

Sorologia para raiva

Então vem a fase que antes não existia: a sorologia para raiva. São poucos os laboratórios credenciados para fazer esse exame. Eu optei fazer pelo Tecsa, por já estar acostumada a trabalhar com eles (eles que analisaram a saliva dos cães no meu doutorado). O sangue para fazer a sorologia só pode ser coletado 30 dias após a vacinação contra taiva. Com a sorologia em mãos, começa a angústia: CDC.

CDC

Centers for Disease Control and Prevention foi o responsável por muitas noites em dormir e incerteza da data da viagem. Vou contar tudinho, viu?!

A parte boa é que é tudo on-line. Então, mesmo estando no Brasil, consegui fazer a solicitação, sem problemas.

Já aviso: se você vai passar férias nos EUA e quer levar seu cão, corre um grande risco de eles não aprovarem. Pois é, você faz todo esse processo de microchoip, vacina e sorologia, sem a certeza se vai poder embarcar com seu pet.

Eles pedem 6 desesperadoras semanas para dar a respotas.

Ah, detalhe: no meu caso, eles pediram o código de reserva da passagem. Então, liguei no setor de vendas, pedi para fazer uma reserva e não emitir a passagem. Eu não sei fazer isso pelo site, então preferi ligar. Agora sim, com todos os documentos exigidos em mãos, partiu preencher o interminável formulário.

A tutora da Lana, Mariana, já estava nos EUA, com residência fixa. Isso ajudou demais! Ela só não levou a Lana com ela, por toda a burocracia e tempo que levava para tirar toda a documentação.

Precisei anexar passaporte da Mariana, carta de autorização para eu levar, meu visto, passaporte, endereço no Brasil, endereço nos EUA, dados do microchip, vacinação, comprovante da sorologia e por aí vai.

Obviamente que nesse momento, eu já tinha perdido minha reserva. A data que eu pretendia viajar também já havia passado. Nenhuma resposta do CDC. Ô angústia!!!

Mas finalmente, em um dia inesperado, chegou um e-mail falando: "Ok, você pode vir com a cachorra, saindo do Brasil em até, no máximo abril (era a data que vencia a vacina anrti-rábica), mas precisa vaciná-la em até 10 dias após sua chegada aos EUA, sob pena de multa".

Muita alegria e euforia!! O mais difícil já foi. Agora partiu comprar passagem e fazer a documentação no Brasil.

CVI

Mudou completamente o sistema para a emissão do CVI. Continua sendo tudo on-line, mas você precisa fazer tudo pela plataforma do gov.br. Se você não tem o cadastro, faça o quanto antes. Outra opção é pedir para alguém que já tem o cadastro. Mesmo que essa pessoa não vá viajar com o cão, pode ser feito o processo sem problemas.

Primeiro de tudo é assinar os documentos digitalmente pela plataforma gov.br. Não é a sua assinatura. É a validação do documento no sistema.

A carteirinha de vacinação precisa ter todos os dados do animal e do tutor. Incluindo endereço no Brasil.

Aí vem um parênteses. O mesmo veterinário que assinou a carteirinha de vacinação (que aplicou a vacina), deve emitir um documento do CDC, em inglês, sobre a vacina. Uma data errada pode fazer com que você tenha problemas na entrada nos EUA. Esse documento não é necessário para emissão do CVI, mas para entrar nos EUA.

Com todos os documentos em mãos e assinados, você entra no sistema para emitir o CVI. Todo esse processo pode ser feito em até 15 dias da viagem. Porém, no final do preenchimento dos dados, será emitido o formulário do atestado de saúde a ser levado ao médico-veterinário. O exame clínico e a assinatura do documento só podem ocorrer até cinco dias antes do voo, não antes disso.

No atestado de saúde terá dados do cão, do veterinário e da vacina. Não precisa mais aplicar antipulga ou vermífugo.

Com o atestado de saúde certo, você faz a assinatura na plataforma gov.br e envia no portal para tirar o CVI. Aí você reza. Mas reza forte. Porque a chance de dar erro e você ter que corrigir documento é grande. E a resposta não é imediata. A minha levou mais de 24h. Os documentos ficaram pronto 2 dias antes da viagem. Meu coração quase saindo pela boca de medo de não dar tempo.

Ufa, alívio, deu tudo certo.

Viajar com pet na Cabine

Eu sei que é o sonho de todo tutor viajar com seu pet na cabine, ao seu lado. Mas só cães pequenos, de até 7 kg (com a caixa de transporte) estão autorizado. Somente uma companhia aéra aceita animais a bordo para os EUA, a Latam.

Lana ficou tranquila dentro da bolsinha - Foto: Luiza Cervenka

As regras são bem simples:

A caixa de transporte pode ser rígida ou flexivel, mas há um tamanho máximo para cada uma; O animal deve conseguir dar uma volta em torno do próprio eixo e ficar em pé dentro da caixa ou bolsa; Não pode sedar o animal (deixar ele desacordado); Podem voar até 3 animais na cabine no mesmo voo. Por isso, assim que comprar a passagem, já faça a reserva do pet; O animal não pode sair da bolsa ou caixa em momento nenhum do voo; A caixa ou bolsa deve ficar no chão, embaixo da poltrona.

A tripulação abre exceção para tirar foto - Foto: Luiza Cervenka

No aeroporto, o check-in

Eu cheguei três horas antes do horário do voo, para não ter problema. É preciso checar todos os documentos, pesar o animal (lembra que precisa ter, no máximo, 7 kg com a caixa de transporte), ter uma leve crise de ansiedade (leva um tempo e sempre chamam o superior para checar tudo) e tudo é liberado. Ah, rolou uma mega paparicação com a Lana. Carinho, beijinhos, palavras doces e muita atenção.

Todos os documentos são analisados - Foto: Luiza Cervenka

Fiquei com a Lana no chão até a hora de entrar no avião. Antes disso, raio-x e afins, ela ficou de coleira, andando normal mesmo. Achei mais confortável para ela.

O embarque foi bastante tranquilo. Já coloquei a Lana na bolsa, tirei uma foto básica para entramos. Claro que antes teve mais paparicação por parte da equipe da Latam. Todos muito atenciosos. O mesmo aconteceu quando entramos no avião. Pelo visto eles amam cachorro ou o treinamento é realmente muito bom. Quem não gosta de receber elogios pelo cão, né?!

Durante o voo a Lana ficou dentro da bolsa. Xixi e cocô, se acontecer, devem ser feitos dentro da bolsa. Por isso, forre com um tapete higiênico. Também ande com o pet antes de embarcar para liberar qualquer possibilidade de ficar apertado.

Chegada nos EUA com pet

Depois de longas oito horas e voo e mais uma hora na fila da imigração, chegou a nossa vez. Há grandes platas solicitando para declarar se tiver animal vivo. Assim eu fiz. Avisei que estava com a Lana. Logo o segurança colocou um papel laranja no meu visto, chamou outro segurança para me acompanhar. Ai meu santo coraçãozinho!

Um papel avisa que eu cheguei com pet - Foto: Luiza Cervenka

Você não pega o mesmo caminho que todo mundo. É um corredor lateral, onde você pega suas malas e segue para uma salinha. Aí minha barriga já estava com elevador de frio descontrolado. Aquela sensação de um misto de ansiedade e medo.

Fizeram 37 mil perguntas, analisaram todos os documentos e pediram para ver a alimentação da cachorra. Depois de muito tempo, pediram para passar minhas malas no raio-x e fui liberada. Amém, Senhor!

Siiimmmm, entramos em solo americano, depois de uma imensa saga.

Esse éo meu relato. Não sei se funciona assim para todos. Realmente sugiro que, se você vai viajar com seu cachorro, faça tudo com muita antecedência e ciente que ele pode ser negado para entrar nos EUA.

Agora estou na casa da Lana, aproveitando os ares de Miami. Até a próxima quarta-feira!