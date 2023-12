2023 em memes: Veja o que viralizou nas redes este ano

Como todos os outros anos, 2023 foi cheio de memes. Ana Maria Braga, por exemplo, viralizou nas redes depois de chorar com o poema de Luísa Sonza sobre a traição do ex, Chico Moedas. Além das fãs de Taylor Swift ora revoltadas, ora presenciando brigas na fila. Pensando nisso, o Estadão preparou uma seleção dos memes mais bombados de 2023. Relembre abaixo e veja quem conquistou o topo do ranking:

Ana Maria Braga chora com texto de Luísa Sonza sobre traição de Chico Moedas no 'Mais Você'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

10. Maria Beltrão: ‘Fome de maconha’

Maria Beltrão cometeu uma gafe ao vivo no É De Casa, da TV Globo, bem no começo de janeiro. Depois de falar sobre pamonha no programa, ela virou alvo de brincadeiras de usuários da web que diziam que ela estava com “larica” — a piada se referia a um possível uso de cannabis da jornalista após matérias sobre culinária. Na hora de voltar ao ar, ela cometeu um ato falho e trocou o “P”, de pamonha, por “M”, de maconha, e virou meme nas redes sociais.

9. Rap do Zé Felipe

Zé Felipe fez um rap para defender a mulher, Virginia Fonseca, de uma discussão na internet com o apresentador Evaristo Costa. Na época, o jornalista criticou que Maria Alice, uma das filhas do casal, pedia o colo da babá em vez de pedir colo da mãe. Relembre a faixa viral:

8. Joelma: ‘Vou tomar um tacacá'

Música de Joelma, Voando Pro Pará, de 2015, viralizou nas redes sociais neste ano. Com o tom da voz da cantora em algumas partes, o trecho “Vou tomar um tacacá” é, muitas vezes, usado para assustar familiares. Um vídeo gravado em uma escola, por exemplo, mostra alunos interpretando a música. O vídeo do TikTok alcançou mais de 4 milhões de visualizações.

7. Fã de Taylor Swift na fila

Teve tanta confusão no show de Taylor Swift no Rio de Janeiro que até rendeu alguns memes. Depois de uma brasileira acusar um grupo de fãs venezuelanas a furarem a fila, o SBT perguntou se uma moça viu o início da discussão. Segurando um leque, a resposta dela viralizou nas redes.

6. Base da Virgínia Fonseca

Virgínia Fonseca lançou uma base de sua marca WePink neste ano, que seria à prova d’água. A influenciadora Karen Bianchini fez um vídeo testando a maquiagem — e como o produto saiu de sua pele ao entrar em contato com a água viralizou nas redes sociais.

5. Márcia Fu cantando ‘Escrito Nas Estrelas’

Márcia Fu cantou Escrito Nas Estrelas na Fazenda 2023 e viralizou nas redes sociais. Não só nas redes sociais, mas no Spotify Viral. Ela levou a música da década de 1980, de Carlos Rennó e Arnaldo Black, interpretada por Tetê Espíndola, ao top 3 do Spotify Viral.

4. Mãe de fã de Taylor Swift após show adiado

O adiamento em cima da hora do segundo show de Taylor Swift enfureceu pais dos fãs. Prova disso foi essa mulher entrevistada pela Globo News na fila do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. A cantora remarcou a performance do dia 18 para o dia 20 de novembro. “No dia 20, isso aqui tinha que estar vazio. Mas brasileiro paga o que for, come arroz com ovo e vem bater palma para ela”, exclamou a mãe de uma fã.

3. Attenzione, pickpocket!

Um áudio de uma mulher italiana que alerta turistas contra ladrões viralizou no TikTok e chegou a gerar diversos memes pelas redes sociais. A medida visa chamar a atenção das pessoas que estão circulando por Veneza, na Itália, sobre furtos de grupos que atacam no momento de distração do turista. Na internet, os usuários aproveitaram o engajamento do áudio e usaram o momento para publicar diferentes versões e brincadeiras com o anúncio.

2. Ana Maria Braga chorando com Luísa Sonza no ‘Mais Você'

Medalha de prata! Luísa Sonza foi ao Mais Você, programa de Ana Maria Braga, para contar que Chico Moedas, seu ex-namorado, a traiu. Enquanto ela lia um poema, a apresentadora se emocionou e pegou um lenço para limpar as lágrimas. A situação viralizou nas redes sociais.

1. Bruna Marquezine na Blogueirinha

Bruna Marquezine ocupa o topo da lista após viralizar tanto a ponto de não assistir a um show de Taylor Swift em paz. Quando os fãs da cantora a viram no Allianz Parque, em São Paulo, fizeram um coro gritando “livramento” para ela. Tudo isso aconteceu depois da atriz participar do programa de Blogueirinha e ser questionada qual teria sido um livramento na vida dela.

Veja a reação do público no show de Taylor: