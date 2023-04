Cão faz sucesso na internet por se parecer com Snoopy: ‘Versão perfeita da vida real’

Um cãozinho chamou a atenção da internet por um motivo peculiar: a semelhança perfeita com Snoopy, personagem dos quadrinhos Peanuts, criados pelo cartunista Charles Schulz.

Bayley é da raça sheepadoodle, originada da mistura das raças poodle e old english sheepdog, e possui pelos brancos e orelhas caídas e pretas, exatamente como o cachorro dos quadrinhos.

Cão viralizou por semelhança com Snoopy, personagem de Charles Schulz. Foto: Instagram/@bayley.sheepadoodle/Reprodução

Bayley viralizou nesta semana após ter sido comparado com o personagem em uma postagem da comunidade Doodle Dogs Club. A publicação fez sucesso entre os usuários do Instagram, com pessoas elogiando o cão e até questionando o motivo de ele não ter ganhado o nome Snoopy.

“Conheça Bayley, a cópia do Snoopy”, escreveu a página na legenda da foto em que o cachorro aparece ao lado do personagem. “Com essas orelhas grandes e esse nariz de botão, Bayley é a versão perfeita da vida real do nosso cão de desenho animado favorito”, completou.

Bayley tem mais de 220 mil seguidores no Instagram. O cão irá completar dois anos no dia 4 de maio e mora nos Estados Unidos. Os tutores do pet publicam vídeos e fotos do cãozinho. Ele já chegou, até mesmo, a aparecer com uma pelúcia de Snoopy.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais