Já imaginou seu astro do rock preferido como um gato? A ideia parece inusitada, mas foi isso que uma campanha criada pela editora Belas Letras buscou imaginar. Para comemorar o mês do rock, comemorado em julho, a editora usou inteligência artificial para imaginar como artistas icônicos seriam se fossem felinos.

O resultado chama a atenção: o gato Bowie aparece com o famoso raio no rosto, o gato Mercury exibe uma coroa, enquanto o gato Elvis veste o famoso figurino branco do Rei do Rock. Segundo a própria editora, a ideia surgiu após a percepção de que muitos leitores costumam compartilhar foto dos livros que estão lendo ao lado de gatos.

“A ideia, inicialmente, pareceu um pouco doida, mas, depois de criarmos alguns gatos e realizarmos alguns testes com os nossos leitores, percebemos que a ideia poderia ser um pouco louca, mas uma loucura que os nossos leitores se identificam muito”, comentou Jociele Muller, gerente de marketing da editora.

A iniciativa, além de celebrar o mês do rock, também marca o lançamento oficial do último volume da biografia de Elvis Presley. Com mais de 900 páginas, o livro será disponibilizado no dia 13 de julho, data em que é comemorado o Dia do Rock.

Conforme a Belas Letras, um gato será apresentado nas redes sociais da editora, “contando sua história de uma forma peculiar”, todos os dias. Também haverá a distribuição das imagens em livrarias de vários pontos do Brasil. Para compras físicas, leitores também irão receber um botton colecionável de um dos astros felinos.

A campanha tem início do dia 1º de julho e se encerra no dia 31. Confira, abaixo, como grandes nomes da música seriam se fossem gatos.





Elvis Presley

Gene Simmons

Neil Peart

Ozzy Osbourne

Angus Young

Joey Ramone

Roger Waters

Nikki Sixx

Slash

Keith Richards

Jim Morrison

Stevie Nicks

Tony Iommi

Lemmy

Janis Joplin

Freddie Mercury

Joan Jett

John Lennon

Keith Moon

Robert Johnson

Alice Cooper

Axl Rose

Kurt Cobain

Anthony Kiedis

Jimi Hendrix

David Bowie

Flea

John Bonham

Steve Harris

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais