Gato persa de Minas Gerais ganha concurso mundial de felinos; conheça Max

No concurso, são avaliados quesitos como beleza e comportamento dos animais. A edição contou com 1.100 participantes de 26 países. Esse é a primeira vitória mundial de Max, que já conquistou diversos títulos em competições nacionais.

Os tutores Vânia Costa e Ramon Andrade, do gatil Libélula Azul, são os responsáveis por Max, cuja aparência foi obra do groomer Luciano Ribeiro. “Gratidão resume nossos sentimentos. Parabéns Max, minha estrela amada”, escreveram no perfil do gatil no Instagram.