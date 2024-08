Instagram: 5 perfis de ‘gatos influencers’ para você seguir

Perfil @nala_cat está entre os destaques em perfis de Instagram de gatinhos fofos Foto: Instagram/@nala_cat

O Instagram está repleto de perfis de gatos que fazem sucesso com o público. Devido à sua fofura e ao fato de serem criados como pets, os felinos possuem inúmeros fãs ao redor do mundo.

Confira a seguir cinco perfis de gatinhos com mais de 2 milhões de seguidores na rede social para você conhecer e alegrar seu dia.

Nala Cat

A gatinha chegou a receber o certificado do Guinness, Livro dos Recordes, como o gato mais seguido do Instagram em 2019. Atualmente, conta com mais de 4 milhões de seguidores. Entre momentos fofos, é comum ela aparecer usando fantasias e roupinhas.

Venus, the Two Face Cat

O nome do perfil faz referência ao fato de o felino ter “duas caras”: metade de seu rosto é preto e a outra metade alaranjado. Um dos olhos é verde e o outro azul. Sua pelagem única lhe rendeu mais de 2,2 milhões de seguidores no Instagram.

Suki Cat

Além da beleza de Suki, seus tutores também compartilham momentos do gato ao lado de Killua, o cão da família. Em muitas vezes, em meio a paisagens belíssimas.

Coffee/Mr. White

Sobrevivente de um câncer no rim, o gatinho de nove anos é inteiro branco e tem olhos que encantam seus mais de 2,2 milhões de seguidores.

Smoothie the Cat

É difícil ver as fotos do gatinho Smoothie sem sentir vontade de fazer carinho no seu pelo esvoaçante, que lhe dá o visual que rendeu cerca de 2,3 milhões de seguidores no Instagram.