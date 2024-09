Já levou seu pet ao dentista? Como e quantas vezes escovar os dentes de cães e gatos? Veja dicas

Quando se trata de saúde bucal, muitos pais de pet têm dúvidas com relação à escovação e sobre como manter uma rotina de cuidados. Seja em animais de pequeno ou grande porte, a relação com os cuidados orais é imprescindível para que seu bichinho tenha uma boa qualidade de vida.

Com benefícios para além do sumiço do famoso “bafinho”, a manutenção dos dentes de cães e gatos é essencial também para o diagnóstico precoce de doenças mais graves.

A médica veterinária especializada em odontologia animal, Alexia Mesquita, que atua na região do Alto Tietê, em São Paulo, explica tudo que você deve saber sobre a saúde oral de cães e gatos.

A odontologia veterinária oferece benefícios para a saúde do animal e pode prolongar a vida do pet Foto: sarijii/Adobe Stock

O que é a odontologia veterinária?

A área da odontologia veterinária é muito ampla e abrange desde limpezas e extrações dentárias até tratamento de canal e aparelhos ortodônticos para os pets. Há também a parte das cirurgias plásticas, em que o profissional realiza rinoplastias, correção de fraturas, próteses dentárias e operação de tumores e nódulos. É um serviço essencial para a qualidade de vida de animais silvestres e domésticos, que devem ter um acompanhamento frequente do profissional veterinário.

Qual é a frequência com que devo escovar os dentes do meu bichinho de estimação?

Para cães e gatos, a rotina deve ser diária ou no máximo a cada 48 horas, podendo ser aliada a produtos que previnam a placa dentária. Para outras espécies, os cuidados com a escovação variam. A especialista também ressalta que é importante fazer o reforço positivo após a escovação, o que evita problemas comportamentais.

Qual a importância da escovação em animais?

Segundo a médica veterinária, o acúmulo de bactérias na superfície dos dentes entre 24 e 48 horas pode formar placas bacterianas, assim como nos humanos. O acúmulo excessivo da placa, também conhecida como “tártaro”, pode causar a perda dos dentes do animal, por “acometer o ligamento periodontal”, tecido que liga os dentes na cavidade oral. Entre os benefícios da escovação, Alexia explica que “a saúde começa pela boca”: “[A escovação] previne doenças sistêmicas como lesão renal, gástrica e cardiorrespiratória”.

A prática também aumenta a qualidade de vida do animal, evitando dores, incômodo, inflamação e infecção. “O pet fica mais ativo, come melhor e se mantém saudável”, completa.

Os gatos também precisam de uma escovação regular na arcada dentária, que pode evitar desde o famoso "bafinho" até doenças causadas por bactérias presentes na boca do animal Foto: Garnar/Adobe Stoc

Como posso escolher a melhor escova e a pasta de dentes para o meu pet?

As melhores escovas são as de cerdas macias. Não precisa inventar: as infantis para humanos funcionam. A escolha do modelo e do tamanho varia de acordo com o porte do animal.

Já para o creme dental, o melhor é ir pelas de indicação veterinária. A escolha do produto varia entre categorias como a pediátrica, para gengivas e dentes sensíveis ou de abrasão suave.

Meu pet não me deixa escovar os dentes dele: o que posso fazer?

“A introdução da escovação demanda paciência e persistência, sempre leve e com reforço positivo ao final (um petisco, passeio, brincadeiras)”, fala Alexia. Segundo ela, os líquidos de diluição para a saúde oral ajudam na prevenção da placa, mas nada substitui a escovação. O ideal é acostumar o animal com o hábito aos poucos.

Se o seu bichinho não aceita a escova, uma opção é colocar o creme dental em brinquedos maleáveis de borracha com textura, que promovem a abrasão mecânica na superfície dos dentes.

Como posso identificar problemas na saúde bucal do meu bichinho?

É necessário abrir a boca do animal para uma “inspeção visual” regular, conta a veterinária, que menciona sintomas como placa ou cálculo de tonalidade escura nos dentes, acúmulo de comida, pus, desgastes, sangramentos e dificuldade de mobilidade como sinais.

Ela explica que a doença periodontal traz diversos sintomas. Veja quais são os principais:

Halitose : conhecida como “bafo”

: conhecida como “bafo” Apetite seletivo: preferência por alimentos pastosos

preferência por alimentos pastosos Apatia : quando o animal apresenta um comportamento mais quieto

: quando o animal apresenta um comportamento mais quieto Evita brincadeiras

Agressividade ou intolerância a ser manipulado

ou intolerância a ser manipulado Espirros

Aumento da face

Fístulas faciais : feridas e inflamações na face

: feridas e inflamações na face Secreção ocular e nasal

ocular e nasal Vômitos

Sialorreia: salivação excessiva

Além da escovação, a inspeção rotineira na boca do animal pode favorecer ao diagnóstico precoce de doenças que se manifestam na região Foto: Roman/Adobe Stock

Quais são as raças que mais possuem problemas na boca?

A médica veterinária afirma que raças pequenas como o Spitz, o Pinscher, o Chihuahua e o Yorkshire, cães braquicefálicos (crânio largo e focinho mais achatado) como Bulldogs, Pugs, Shih Tzus e gatos braquicefálicos como os Persas, Exóticos e Munchkins apresentam um índice maior de problemas orais.

* Estagiária sob supervisão de Mirtes Charlise de Morais.