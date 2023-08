Homem compra 3 assentos para viajar com cão gigante em avião; veja vídeo

Em um voo de Los Angeles até Nova York, nos Estados Unidos, um passageiro surpreendeu a tripulação – e a internet. Era um grande cachorro, da raça dogue alemão, que ocupava três assentos no avião.

O estadunidense Gabriel Bogner, de 27 anos, é o tutor do animal mostrado no vídeo, originalmente publicado em seu TikTok. Gabriel explicou que seu pet, a fêmea Darwin, não cabe na maior caixa de transporte de avião. Por isso, o cachorro teve de viajar nos bancos como um passageiro comum.

Animais da raça de Darwin podem ter até 90 cm de altura, pesando até 90 kg.

Cadela da raça dogue alemão ocupou três assentos em viagem de avião Foto: Reprodução de vídeo/TikTok/@gibbon1215

Bogner vive com a doença de Crohn, uma doença inflamatória intestinal que o deixa com dores por boa parte do tempo. Como auxílio, ele conta com Darwin, seu cão de apoio, que é sua companhia constante.

Em vídeo postado no TikTok, Gabriel esclareceu dúvidas de internautas e algumas críticas. Sobre os tripulantes e as pessoas no aeroporto, ele disse que “todos estavam muito animados em vê-la. Nunca vi tantas pessoas sorrindo em um aeroporto”, contou o tutor. No vídeo, também é possível ver o cachorro “cumprimentando” o piloto e co-piloto do voo.

“Foi a primeira vez que ela voou”, relatou Gabriel. “Não houve problemas, Darwin foi ótima e toda a equipe foi incrível. Eles brincaram que ela conseguiu um upgrade e eu não, mas foi uma viagem muito tranquila”.

Veja o vídeo de Darwin em seu primeiro voo: