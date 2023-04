Influenciador entrega capivara ao Ibama após suspeita de maus-tratos: ‘Minha maior prova de amor’

O influenciador Agenor Tupinambá, que ficou conhecido por mostrar sua rotina com a capivara que apelidou de Filó nas redes sociais, entregou o animal ao Ibama nesta quinta-feira, 27, na cidade de Manaus (AM).

Ele revelou a notícia em uma nota oficial, após nove dias de disputa para manter a capivara consigo. Segundo ele, a ação foi feita com a ajuda de amigos e familiares depois de “muito diálogo” com o instituto.

“Hoje, eu manifesto a minha maior prova de amor pela Filó. É importante registrar que eu nunca fui contra e jamais impediria que a minha amada Filomena um dia se integrasse com um bando de capivaras para seguir sua vida. Foi justamente para isso que eu a salvei, cuidei e guardei um sentimento enorme no meu peito por ela”, disse.

No último dia 18 de abril, o jovem de 23 anos foi denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal e multado em cerca de R$ 17 mil, além de ter sido notificado a retirar os conteúdos com a capivara da web.

Ele compartilhava o seu dia a dia com Filó em uma fazendo em Autazes, interior do Amazonas, e viralizou nas redes sociais com o conteúdo, No pronunciamento divulgado, Agenor admitiu que “aconteceram equívocos”.

”Garanto que os erros que cometi foram inconscientes, sem má índole e nem qualquer tentativa de exploração. Absolutamente nenhum vídeo com ela me trouxe qualquer resultado financeiro. Era apenas eu com um celular na mão, registrando a minha própria vida ribeirinha”, afirmou.

O Estadão entrou em contato com o Ibama para pedir um posicionamento oficial sobre a situação, mas não obteve retorno. O espaço permanece aberto. Confira a nota do influenciador na íntegra:

A deputada estadual pelo Amazonas Joana Darc (UNIÃO), que vinha auxiliando Agenor legalmente no caso, compartilhou os bastidores da entrega da capivara Filó ao Ibama.

Em um vídeo publicado no TikTok, é possível ver agentes do instituto chegando em um avião de pequeno porte e recebendo o animal dos braços do influenciador.





Influenciador abre ‘vaquinha’ para arcar com custos da multa

Já nesta sexta-feira, 28, Agenor Tupinambá divulgou uma “vaquinha” online para arrecadar dinheiro e arcar com a multa recebida do Ibama, além dos custos legais que teve nos últimos dias.

“Como todos vocês sabem, fui notificado e multado com infrações ambientais onde sou acusado de maus-tratos, abuso e exploração de animais silvestres. Uma situação que muito me entristeceu e também custou o meu convívio com a Filó, a capivara mais amada do mundo”, explicou.

“Todos também sabem das minhas condições, onde moro e como vivo. Infelizmente, não tenho como pagar esses valores. E vim aqui, humildemente, pedir a colaboração de quem puder me ajudar. Além das multas, é possível que eu precise arcar com outros custos legais, deslocamentos, etc”, completou.

O influenciador afirmou que vai “prestar contas” sobre o valor arrecadado e que, caso “qualquer ação legal diminua ou cancele o valor das multas”, vai se comprometer a doar o valor para institutos que promovam o bem-estar dos animais.





