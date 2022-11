Millie Bobby Brown diz que sonha interpretar Britney Spears no cinema

Publicidade

Nesta segunda-feira, 7, a atriz Millie Bobby Brown disse em entrevista, para o canal do Youtube de Drew Barrymore, que sonha em interpretar Britney Spears em uma possível cinebiografia da cantora.

“Eu acho que a história dela ressoa comigo, por crescer no meio do olhar público”, explicou a atriz de 18 anos. “Assistindo os vídeos dela, entrevistas de quando ela era mais jovem, eu sinto que eu poderia contara história dela do jeito certo”, completou Brown.

Leia também Apenas 5 homens negros foram eleitos como ‘o mais sexy do mundo’; veja lista completa

A atriz de Enola Holmes e Stranger Things é amiga de Spears e esteve na seleta lista de celebridades que compareceram ao casamento da voz de Toxic com o modelo Sam Asghari, no início do ano.

Outra possível parceria da atriz, é com a Mariah Carey, que falou sobre sua amizade com Millie Bobby Brown e confirmou que a dupla tem uma colaboração secreta em andamento: “Talvez não seja apenas um musical. Não sei. Não posso dizer o que é”, contou.