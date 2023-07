Recorde mundial: Marshmallow gigante pesa mais do que um piano de cauda é o maior já feito

O maior marshmallow existe e está no México. O Guinness World Records compartilhou o mais novo recorde nesta semana através de seu site oficial. Com incríveis 648,40 kg, o doce pesa mais do que um piano de cauda Steinway D274 de 480kg.

Em seu perfil no Tik Tok, o Guinness compartilhou imagens do gigante e um pouquinho de sua história. O marshmallow foi criado por Mazapán de la Rosa S.A. de C.V, uma empresa de doces, no México. Como parte das comemorações do 200º aniversário do estado de Jalisco, o doce foi revelado em um evento especial.

O juiz oficial da instituição, Carlos Tapia, esteve no local durante dois dias para fiscalizar a tentativa e confirmar o registro. Sendo, no dia 26 de abril, para fiscalizar o preparo acompanhado de especialistas e fiscais sanitários. Dois dias depois, o marshmallow foi desenformado e pesado, confirmando o recorde mundial.

O tempo de preparo foi longo. De acordo com o Guinness, o processo para encher o molde com a mistura de marshmallow durou 113 minutos. Depois, mais 48 horas para deixar o doce descansar e ficar pronto para a revisão oficial do Guinness World Records, resultando em um total de 53 horas. Para o feito, foram necessárias 100 pessoas.

Após o registro, o doce foi distribuído aos participantes do evento e ao público para ser consumido. O recorde anterior era de 93,10 kg, alcançado pela Berkhamsted School, no Reino Unido, em outubro de 2019.

Segundo recorde

Não é a primeira vez que Mazapán de la Rosa quebra um recorde. Segundo o Guinness, a empresa já alcançou o título para o maior doce de amendoim mazapán em 2018, no México.