‘A Fazenda 14′: Deolane é acusada de agressão após briga com Deborah

Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque protagonizaram mais um embate na madrugada desta sexta, 7, no reality show da TV Record A Fazenda. Depois da influenciadora ter voltado da sua terceira roça, as participantes discutiram e a advogada foi acusada de ter agredido a ruiva.

Tudo começou após a transmissão ao vivo do programa, quando Pétala Barreiros resolveu entrar no quarto para ver as fotos dos filhos. A ex-Power Couple estava conversando com os aliados de jogo e deu a entender que a participante tinha ido ao cômodo estrategicamente para ouvir a conversa dela. “Até as pessoas neutras já sacaram que você faz essa jogadinha baixa de querer escutar as coisas dos outros, quando ninguém aqui vai no seu grupo escutar as conversas de vocês”, disparou Deborah.

Como consequência da discussão, Pétala começou a chorar e Deolane tomou as dores da colega. Ela foi tirar satisfação do ocorrido com a influenciadora. “O que você estava ironizando quando a Pétala estava olhando as fotos dos filhos dela? Ela estava chorando e você foi tirar uma com a cara dela?”, questionou a advogada intimidando a colega de confinamento.

“Quantas vezes eu chorei e fizeram isso comigo?”, rebateu a ruiva. A partir de então, a briga foi instaurada e começou o bate boca entre as duas.

A transmissão foi cortada por alguns instantes, quando as câmeras voltaram para o quarto, as duas estavam em confronto. “Essa é a sua intenção aqui dentro; Você veio pronta pra me atacar, meu amor, como disse seu marido. Por que você chegou perto da Pétala? Ela é gente e você é um lixo. Por isso que eu não gosto de você, sua cínica!”, disparou Deolane.

A transmissão foi novamente cortada e quando se restabeleceu Deborah acusou Deolane de agressão. “Eu falei alguma coisa da família dela? Falei dos ataques que ela fez comigo. Aqui é televisão, não dá pra contar historinha. Você me agrediu, tomara que o programa puna você! Ameaça é agressão, você machucou a minha perna toda! A mulher me pressionou contra a madeira e machucou a minha perna. Pegou a garrafa e ameaçou me bater, me cuspiu. Como que o programa não vê?”, questionou indignada Deborah.

Depois de todo o tumulto, Deolane confessou que queria agredir Deborah e chocou os colegas de confinamento. “Eu ia tacar (a garrafa) na cabeça dela. Depois ia bater na quina do baú. Abrir, pegar um canudo e chupar o sangue dela”, revelou a advogada rindo, causando o espanto dos colegas de confinamento.

