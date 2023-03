‘A Grande Fúria Do Mundo’: Mario Sergio Cortella irá comandar podcast com filho; veja trailer

Mario Sergio Cortela irá comandar um novo podcast do Amazon Music juntamente com seu filho Pedro Mota Cortella. A Grande Fúria Do Mundo chega na plataforma no dia 14 de março.

Na produção, o jornalista traz para a conversa debates entre gerações. Além de filosofia, alguns dos principais temas serão: arte, literatura, psicologia e mais.

Os episódios, com cerca de uma hora cada, estarão disponíveis exclusivamente no aplicativo do Amazon Music. Em trailer exclusivo, pai e filho conversam sobre o conceito do podcast.

“Pai e filho são duas naturezas diferentes (...) A Grande Fúria Do Mundo é uma conversa entre gerações, uma conversa entre pai e filho para mostrar o quanto que é possível que a gente possa domar a fúria”, reflete Mario Sergio.