Agatha Moreira machuca o pé em viagem pela França: ‘Suvenir inesperado’

“Courchevel [na França] foi incrível, então fica aqui um post com alguns momentinhos. Só não esperava voltar com esse suvenir inesperado da última foto [o pé machucado]”, disse ela no Instagram.

A artista não contou como o acidente aconteceu, mas deve postar um vídeo com mais detalhes. “Tô com um vídeo aqui pronto para mostrar para vocês o que aconteceu, como chegamos aqui... Pensando aqui se posto”, completou.