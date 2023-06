Alok fará ‘show do século’ gratuito ainda este ano; saiba como será

O DJ Alok anunciou que fará o “show do século” gratuitamente em Copacabana, no Rio de Janeiro. O evento promete uma “enorme pirâmide 360º” e um show inédito de luzes e lasers. O anúncio foi feito através das redes sociais do artista nesta terça-feira, 27.

A apresentação será promovida para comemorar os 100 anos do hotel Copacabana Palace, um dos pontos mais famosos do Rio. Conforme o anúncio, a escolha pela Praia de Copacabana se deu para “honrar o passado e inspirar o futuro”.

Alok promete 'show do século' gratuito na Praia de Copacabana em agosto. Foto: Pedro Kirilos / ESTADÃO

“Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, agora se prepara para receber ‘o show do século’. Em comemoração aos seus 100 anos, o Copacabana Palace convida o artista brasileiro mais ouvido no mundo para um show especial, inédito e gratuito”, diz a descrição do evento.

“Uma celebração que ficará registrada na história do Rio de Janeiro”, completa. O show ocorre no dia 26 de agosto na Praia de Copacabana.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais