Mãe da terceira filha de Neymar fala pela 1ª vez sobre relação com jogador: ‘Todos solteiros’

Amanda Kimberlly, mãe de Helena, a terceira filha de Neymar, falou pela primeira vez sobre sua relação com o jogador de futebol. A confirmação de que a bebê, que nasceu no dia 3 de julho, era filha do atleta só veio após o parto.

Em uma publicação no Instagram neste sábado, 3, Kimberlly afirmou que não se envolveu com Neymar quando ele ainda estava em um relacionamento com Bruna Biancardi, mãe de Mavie, a segunda filha do jogador. As especulações começaram porque Helena nasceu quando Mavie havia completado nove meses, levando internautas a comentarem que Neymar se envolveu com Kimberlly quando Bruna estava na reta final da gravidez ou logo após o nascimento da filha.

Amanda Kimberlly e Neymar Jr. Os dois são pais de Helena, de 1 mês. Foto: @akimberllya via Instagram e Werther Santana/Estadão

“Será a primeira e a última vez que venho aqui falar desse assunto. NÃO, eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento, pelo menos PARA MIM foi esclarecido que TODOS os envolvidos estavam SOLTEIROS”, escreveu a influenciadora.

“No meu caso, estava solteira desde de JANEIRO de 2023.... Faço questão de colocar isso em caps lock para a galerinha que tem um calendário diferenciado e acredita que depois janeiro já é outubro, afirmando (sem nenhuma prova) que eu traí meu ex-parceiro”, completou ela.

A modelo ainda desabafou sobre ataques que vem recebendo: “Estou cansada de ver uma mentira tão absurda respingar na minha filha, fiquei calada durante 9 meses levando uma enxurrada de ofensas por um personagem que nunca existiu, fora as fake news. As pessoas gostam de imaginar e até de inventar algo que elas não viveram.... Dessa história do mocinho e da mocinha, eu não sou a vilã.”

Desabafo feito por Amanda Kimberlly, mãe da terceira filha de Neymar, neste sábado, 3 de agosto. Foto: Reprodução/Instagram/@akimberllya

Neymar assumiu publicamente a paternidade de Helena no dia 19 de julho, quando postou o primeiro registro ao lado da criança. Além de Mavie e Helena, o jogador também é pai de Davi Lucca, de 12 anos.