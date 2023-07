Amiga íntima de Madonna fala sobre estado de saúde da cantora após alta: ‘Em recuperação’

Após o anúncio de que Madonna recebeu alta do hospital, a atriz Debi Mazar, amiga íntima da artista, fez uma publicação no Instagram nesta sexta-feira, 30, falando sobre o estado de saúde da cantora. Segundo ela, Madonna está “em recuperação”.

Debi compartilhou um registro das duas juntas quando eram mais novas e desejou melhoras à amiga. “Fique bem, irmã. Descanse e se restaure. [Você é] a garota mais forte que conheço”, escreveu a atriz, que também mandou recado aos fãs reforçando que a cantora está em casa.

Debi Mazar, amiga íntima de Madonna, atualizou o estado de saúde da cantora nesta sexta-feira, 30. Foto: Neil Hall / REUTERS

Madonna recebeu alta nesta quinta-feira, 29, depois de uma internação por uma infecção bacteriana que a fez adiar a turnê que faria nos Estados Unidos, Europa e Canadá, a Celebration. O anúncio de que a artista havia passado “vários dias na UTI” foi dado pelo empresário dela, Guy Oseary, nesta quarta-feira, 28, através do Instagram.

A cantora apresentaria a turnê Madonna: The Celebration Tour a partir do dia 15 de julho e passaria por 35 cidades. As primeiras apresentações estavam marcadas para ocorrer em Detroit, Chicago, Nova York, Miami, Los Angeles, Denver, Atlanta e Boston.

A equipe de Madonna ainda não revelou as novas datas. Não há previsão de apresentações no Brasil.

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais