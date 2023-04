Ana Furtado anuncia livro sobre tratamento contra o câncer de mama: ‘Capítulos da minha história’

Ana Furtado comemorou no último domingo, 9, cinco anos da remissão do câncer de mama. No Instagram, ela relembrou que nessa data, em 2018, realizou a cirurgia para retirada do tumor. “Depois de toda a bateria de exames até o diagnóstico, esse foi o meu primeiro grande passo rumo à cura. Eu sabia que ali, naquele dia, eu estava renascendo”, refletiu.

A data comemorativa veio acompanhada de novidade: o lançamento de um livro sobre sua experiência com a doença. “Toda vez que falo sobre o assunto, escuto que ajudei ou inspirei alguém. Escuto também que deveria escrever um livro… E não é que decidi colocar isso em prática?”, anunciou.

A apresentadora Ana Furtado Foto: Pino Gomes/Divulgação

“Exatos cinco anos depois, nesse dia de Páscoa e renascimento, celebro essa data de vitória de um jeito diferente: escrevendo sobre esses capítulos da minha história”, declarou a apresentadora.

Os detalhes da obra serão divulgados em breve. Contudo, Ana já adiantou que o livro será “um depoimento pessoal pra dividir anseios, dar força, desmistificar a doença, trazer esperança”. “A gente nunca sabe o quanto uma história sincera pode impactar alguém. Mas se ajudar ao menos uma pessoa, valerá tudo”, concluiu.