Ana Hickmann coloca mansão à venda por R$ 40 milhões; veja fotos

A apresentadora e modelo Ana Hickmann colocou à venda sua mansão localizada no condomínio City Castelo, em Itu, no interior de São Paulo. Avaliada em R$ 40 milhões, segundo informações da corretora imobiliária ao O Globo, a propriedade já era popular nas redes sociais justamente por seu tamanho, com os mais de 6 mil metros quadrados de área total e 1,6 mil metros quadrados de área construída.

Ana Hickmann está vendendo sua famosa mansão. Foto: @ahickmann via Instagram e @cmimoveisdecampo via Instagram

A residência conta com uma suíte master de 240 metros quadrados, equipada com SPA, camarim, além de um closet blindado. Há outras seis suítes com acabamento em mármore e duas suítes adicionais para hóspedes

Quartos, banheiro e closet da mansão de Ana Hickmann. Foto: @cmimoveisdecampo via Instagram

E uma ampla cozinha com mais 120 metros quadrados com ilha, sala de ginástica, sauna, sala de jogos, brinquedoteca, e até uma chapelaria.

Cozinha e sala de jantar da mansão de Ana Hickmann. Foto: @cmimoveisdecampo via Instagram

PUBLICIDADE Na área externa, a propriedade impressiona com sua piscina com raia de 25 metros, bar molhado com piscina aquecida, e um salão de festas para até 150 convidados, perfeito para grandes celebrações. Outras comodidades incluem um cinema privativo, adega, elevador panorâmico, e uma casa de caseiro com dois quartos. A mansão, que possui um sistema completo de automação, é cercada por um jardim, horta, lago, canil, área pet, e até uma casa na árvore. Com uma garagem coberta para oito carros, além de estacionamento descoberto para mais dez veículos.

Áreas externas da mansão de Ana Hickmann que está a venda. Foto: @cmimoveisdecampo via Instagram