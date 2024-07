A ação envolve uma dívida milionária da empresa Hickmann Serviços Ltda, no nome de Ana e de Alexandre, em uma instituição financeira de Tatuí, no interior de São Paulo. A empresa cobra o débito na Justiça desde dezembro e chegou a requerer a penhora de bens da apresentadora, como imóveis e faturamentos com direitos de imagem, propagandas na TV e publicidades feitas nas redes sociais.

Segundo a assessoria da empresária, a apuração de fraude foi feita no início do mês pelo Instituto de Criminalística de São Paulo, que concluiu que a assinatura no contrato da empresa não partiu do punho de Ana Hickmann. Na publicação do Diário Oficial, a juíza responsável pelo caso, Ana Laura Correa Rodrigues, apontou “grave risco na continuidade da execução” do processo.