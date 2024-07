Ana Hickmann mostra hematomas e chora ao narrar violência doméstica em palestra; veja vídeo

Na quarta, Ana participou do Programa Ressoar, do Instituto Ressoar, e deu uma palestra para 300 mulheres vítimas de violência doméstica. Foi a primeira vez que a apresentadora mostrou imagens dos hematomas no braço.

“Eu tentei sair desse relacionamento tóxico. Eu tentei sair de uma situação que não me fazia bem e começou a colocar o meu filho em perigo também”, contou em determinado trecho da palestra. Ana disse que recebeu comentários de pessoas que diziam que ela iria “acabar com a sua família” caso optasse pelo fim da relação.