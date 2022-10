Angelina Jolie zumbi: quem é e como ficou famosa

Publicidade

Fatemeh Khishvand, conhecida desde 2017 como “Angelina Jolie Zumbi”, é uma garota iraniana que ganhou fama nas redes sociais por sua estranha aparência distorcida e traços semelhantes aos da atriz norte-americana, Angelina Jolie. Em 2019, a personagem sumiu da internet por ter sido presa, e agora reaparece em exclusiva para o canal iraniano Rokna News, mostrando seu verdadeiro rosto.

O começo

Em 2017, um perfil no Instagram chamado Sahar Tabar ganha atenção por usar edição e maquiagem para criar uma personagem controversa, um “cadáver” da atriz Angelina Jolie. As primeiras notícias sobre a personagem contavam que ela havia passado por mais de 50 cirurgias plásticas para ficar parecida com a atriz, chegando aos 500 mil seguidores na rede social.

A popularidade fez com que muitos dos seguidores a questionassem sobre a veracidade das fotos, que apresentavam claras distorções visuais.

Sarah Tabar, Angelina Jolie Zumbi

Ainda em 2017, ela conta ao jornal russo Sputnik que não tinha mentido sobre o assunto, garantindo que as imagens eram manipuladas e culpando as interpretações da mídia local pelo boato de veracidade.

“É tudo maquiagem. Todas as vezes que eu publico uma foto, torno meu rosto ainda mais engraçado. É a minha forma de me expressar, um tipo de arte. Meus seguidores sabem disso”, afirmou a plataforma russa.

Ela também negou que tivesse qualquer interesse em parecer com Angelina Jolie ou com a personagem principal da animação A Noiva Cadáver, mas confirmou ter feito pelo menos três cirurgias plásticas para investir na própria autoestima: uma rinoplastia, preenchimento nos lábios e lipoaspiração. Os procedimentos, segundo ela, custaram 10 milhões de rials iranianos.

A prisão

Em outubro de 2019, com 19 anos, Fatemeh apagou o perfil na rede social e foi presa junto a outras duas mulheres por conta de suas postagens. Ela foi acusada por instigar violência, comprar propriedades de forma ilegal, insultar o código de vestuário do país e encorajar jovens a cometer blasfêmia e corrupção.

Segundo o jornal IranWire, a prisão na qual Fatemeh ficou presa é considerada uma das piores para mulheres no país. Em junho de 2022, o jornal publicou uma denúncia sobre a prisão, afirmando que havia falta de comida, prescrição frequente de tranquilizantes para presas, água contaminada e superlotação em celas.

A jornalista iraniana Masih Alinejad também se pronunciou no Twitter: “10 anos de prisão para a influenciadora iraniana que usou maquiagem e Photoshop para se tornar uma zumbi da Angelina Jolie. Ela tem apenas 19 anos. Sua piada a levou para a cadeia”.

Hoje

Fatemeh Khishvand ganhou liberdade nesta semana, e virou notícia ao mostrar seu rosto em público pela primeira vez ao dar entrevista para o canal iraniano Rokna News.

“A internet era uma forma fácil de conseguir fama. Era muito mais fácil do que virar uma atriz. Com certeza eu nunca mais baixarei o Instagram no meu telefone”, afirmou Fatemeh em entrevista.