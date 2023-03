Anitta detona Warner Music em longo desabafo contra gravadora: ‘Me respeitem’

A cantora Anitta voltou a criticar a Warner Music após uma campanha em que foi homenageada no Dia Internacional das Mulheres, comemorado na última quarta-feira, 8. A artista repostou uma foto dela publicada pela empresa com a música Envolver e alegou que não havia tido apoio ao lançar um dos maiores hits da carreira.

“Eles me postaram durante o Dia das Mulheres, mesmo que eu tenha que vir a público pedir para o ‘respeito às mulheres’ que essa data representa”, escreveu nos stories do Instagram, em inglês. “E ainda usam uma música de fundo que disseram que nunca iria fazer sucesso sem uma parceria porque não sou forte o suficiente para isso”, completou.

Anitta disse que chegou a conversar com o CEO há um mês para que seu contrato fosse encerrado, o que não aconteceu. Ela ainda argumentou que não recebe apoio da gravadora para promover suas músicas. “Me respeitem, uma jovem mulher, dando pelo menos um pouco de importância à conversa justa, honesta e respeitosa que pedi com vocês”, escreveu.

A artista pediu por um “preço justo” pelo contrato com a Warner Music e deu um conselho aos jovens artistas em início de carreira. “Cuidado com tudo o que você assina. Eu era tão jovem e inocente quando fiz isso comigo mesma há dez anos atrás. Não sabia 10% da realidade”, afirmou.

“Não importa quão pequeno você é, você vai crescer. E se ver preso em um looping que não muda é frustrante. [...] Aí você vai entrar nessa ‘luta’ insana que eu estou agora, em que você tem que lutar por você mesmo porque eles não dão a mínima. Porque você é muito pequeno no mar enorme de tubarões com milhares de outros peixinhos para continuar comendo”, finalizou.

Anitta voltou a criticar a Warner Music após publicação de Dia das Mulheres. Foto: Reprodução de stories/Instagram/@anitta

No Twitter, fãs elogiaram a artista pelo desabafo. A cantora aproveitou para responder alguns tuítes e alegou que a gravadora não a apoiou quando ela fez a apresentação de Lobby com Missy Elliott no American Music Awards. Segundo Anitta, a performance foi paga pela varejista chinesa Shein.

Respondendo a um internauta que a chamou de “corajosa”, a cantora alegou que a Warner Music não a apoia desde que ela lançou Show das Poderosas, primeiro grande hit da carreira dela. “Se ficar pior, pelo menos não vou mais fingir que está tudo certo porque esgotei já minhas forças”, escreveu.

O Estadão entrou em contato com a Warner Music, mas a empresa optou por não se pronunciar sobre o assunto.

Não é nem coragem... é que ta tudo tão merda que pior do que tá não fica. Desde show das poderosas implorando pra me apoiarem e nada. Se ficar pior pelo menos não vou mais fingir que tá tudo certo pq esgotei já minhas forças — Anitta (@Anitta) March 9, 2023

Amore eles nem queriam que aquela apresentação acontecesse. A shein que pagou os custos pra gente pq pedimos ajuda — Anitta (@Anitta) March 9, 2023

coitado entrou nesse barco não devia nem saber que tava furado — Anitta (@Anitta) March 9, 2023

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais