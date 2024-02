Anitta revela parceria com Ana Castela e elogia a sertaneja: ‘O maior sucesso do Brasil’

A cantora Anitta, 30 anos, revelou que fará uma parceria musical com Ana Castela, 20 anos, logo após um show feito com a sertaneja em Curitiba, e disse que elas já escolheram a composição da vez. Entretanto, a funkeira não revelou a data de lançamento da música. “O maior sucesso do Brasil”, disse Anitta sobre a futura parceira musical. “Parece eu uns anos atrás”, justificou a cantora em entrevista à revista Quem.

Anitta e Ana Castela farão parceria musical Foto: Reprodução / Instagram / @anitta @anacastelacantora

PUBLICIDADE Anitta relata também na entrevista como foi a escolha da composição: “A gente já pensou em fazer música junto. A cada hora, a gente manda uma [composição] para outra. Encontramos uma que a gente gostou bastante”, e desmente rumores de participação de Dennis DJ na música. O DJ é dono de sucessos como Tá Ok, com o Mc Kevin O Chris, e Deixa de Onda, com Ludmilla e Xamã, e recentemente lançou com Anitta o single Joga Pra Lua, que também tem participação de Pedro Sampaio. A artista brincou também sobre a beleza da boiadeira, dizendo que: “Só não parece eu porque ela é belíssima natural”, e complementou dizendo que Ana tem uma ótima energia. As duas estiveram juntas durante o show de Curitiba do Ensaios da Anitta.

Ana Castela

Ana Flávia Castela, também conhecida como “Boiadeira”, emplacou seu primeiro sucesso em 2021, atingindo o topo das paradas com a música Boiadeira, que deu origem ao seu apelido. Logo em seguida, lançou o hit Pipoco, com participação de Mc Melody e DJ Chris no Beat, lançada em 2022. A música teve mais de 210 milhões de visualizações no YouTube, e alcançou o primeiro lugar no Spotify Brasil. Ela lançará o DVD Boiadeira Internacional Volume 4 em 16 de fevereiro.

Recentemente, Ana terminou namoro com o também cantor de sertanejo Gustavo Mioto, 26 anos.