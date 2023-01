Antonio Banderas diz que enfarte foi ‘uma das melhores coisas que já aconteceram’ com ele; entenda

Antonio Banderas acredita que o ataque cardíaco que sofreu em janeiro de 2017 foi “uma das melhores coisas que já aconteceram” em sua vida.

A revelação foi feita durante uma entrevista ao site Page Six para promover o filme Gato de Botas 2: O Último Pedido, que chega aos cinemas em janeiro e no qual ele dubla o protagonista.

Segundo o ator, sofrer o enfarte fez com que ele aprendesse a priorizar as coisas que são realmente importantes na vida, em especial seus amigos e família.

“Eu tive um momento em minha vida que foi definitivo. Foi cinco, quase seis anos atrás, em que eu tive um ataque do coração. E eu achei que eu ia morrer”, lembrou.

“Então, logo depois daquilo, com o medo no meu corpo, percebi que provavelmente foi uma das melhores coisas que já aconteceram na minha vida porque as coisas que não eram importantes e eu me preocupava todos os dias com elas, coisas materiais basicamente, elas não tinham significado”, disse.

Antonio Banderas falando com a imprensa durante divulgação do filme 'Gato de Botas 2: O Último Pedido' em Nova York, Estados Unidos. Foto: Peter Foley?EFE/EPA - 13/12/2022

Banderas explicou que, após aquele momento, sentiu que realmente ficou perto da morte e começou a se desapegar de coisas que não tinham relevância em sua vida e a dar mais valor para sua filha, sua família e sua “vocação como ator”.

O espanhol, que agora tem 62 anos, sofreu o ataque cardíaco em janeiro de 2017. Na época, ele disse que sobreviveu graças à sua namorada, Nicole Kimpel, que reagiu rapidamente ao dar-lhe aspirinas.

Segundo o ator, ele não sofreu nenhum dano maior no coração, porém precisou passar por um cirurgia em que colocou três stents em suas artérias.