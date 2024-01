Após divulgação de falsos nudes, nome de Taylor Swift é bloqueado no X, antigo Twitter; entenda

SAO PAULO SP 24/11/2023 CADERNO 2 - SHOW TAYLOR SWIFT - A cantora Taylor Swift durante apresentação no Alianz Parque, em São Paulo. Agora, cantora sofre com a divulgação de falsos 'nudes' nas redes sociais. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO

Após Taylor Swift sofrer com o vazamento de falsos nudes feitos com inteligência artificial no X, antigo Twitter, pesquisas relacionadas ao nome da cantora precisaram ser bloqueadas por “medida de segurança”, segundo porta-voz da plataforma. Quem pesquisou por “Taylor Swift” na rede social neste sábado, 27, se deparou com uma mensagem de erro.

O chefe de operações comerciais do X, Joe Benarroch, confirmou o bloqueio: "Esta é uma ação temporária e feita com muita cautela, pois priorizamos a segurança nesta questão". Desde a quinta, 25, fãs da cantora ficaram alarmados com as imagens criadas pela tecnologia, e pediram para que tanto a plataforma quanto os legisladores tomassem um atitude. Com isso, até a Casa Branca foi envolvida na história. Segundo a Variety, a secretária de imprensa de Joe Biden, Karine Jean-Pierre, disse estar "alarmada" com a circulação das imagens geradas por IA. "Deveria haver legislação, obviamente, para lidar com esse problema", afirmou, ao ser questionada se o Presidente dos Estados Unidos apoiaria a criação de uma lei mais incisiva a respeito.

No Brasil, tramita na Câmara dos Deputados, desde dezembro de 2023, um projeto de lei que criminaliza nudes criados por inteligência artificial. O Texto visa alterar o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente para agravar penas já previstas, incluindo no debate as imagens manipuladas por tecnologia.





Entenda o caso

Fotos falsas e sexualmente explícitas de Taylor Swift, geradas por inteligência artificial (IA), se espalharam pelas plataformas de redes sociais nesta semana, reacendendo os apelos dos legisladores para proteger as mulheres e reprimir as plataformas que divulgam essas imagens.

A Reality Defender, uma empresa de segurança cibernética voltada para a identificação de IA, determinou com 90% de confiança que as imagens de Taylor Swift nua foram criadas usando uma tecnologia orientada por inteligência artificial.

Uma dessas imagens compartilhada por um usuário no X, antigo Twitter, foi vista 47 milhões de vezes antes de a conta ser suspensa na quinta-feira, 25. A rede social suspendeu várias contas que publicaram as fotos falsas da cantora, mas as imagens foram compartilhadas em outras plataformas e continuaram a se espalhar.

Embora o X tenha dito que estava trabalhando para remover as imagens, os fãs da superestrela pop inundaram a plataforma em protesto. Eles postaram palavras-chave relacionadas, juntamente com a frase “Protect Taylor Swift”, em um esforço para abafar as imagens explícitas e torná-las mais difíceis de serem encontradas.

A porta-voz de Taylor Swift, Tree Paine, ainda não se pronunciou sobre o caso.