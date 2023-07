Ator de ‘Verdades Secretas’ expõe suposta mensagem de Gilberto Braga e o acusa de abuso sexual

O ator Felipe de Carolis tornou pública, nesta sexta-feira, 14, uma suposta mensagem que teria recebido do autor Gilberto Braga (1945-2021) com teor sexual e o acusou de abuso sexual. O intérprete do personagem Sam de Verdades Secretas, de Walcyr Carrasco, compartilhou o recado de 27 de outubro de 2013, nos stories do Instagram.

“Quando você vai d* para mim?”, teria perguntado Braga, por meio da mesma rede social, na época. “Você errou o destinatário da sua mensagem”, respondeu Felipe.

O ator ainda afirmou que foi perseguido pelo novelista por anos. “Com 19 anos, denunciei que o autor da novela tinha enfiado a mão na minha calça - fui demitido no dia seguinte. Mesmo tendo quebrado um quadro na cabeça dele para me defender, o filho da p* continuou por mais cinco anos atrás de mim no Facebook”, desabafou.

Felipe usou como gancho a greve de escritores e atores em Hollywood, que tem repercutido bastante na imprensa mundial, para falar também sobre outros abusos que enfrentou em sua carreira.

“Com 28, denunciei um dos maiores esquemas de corrupção no teatro musical (do qual eu era sócio). O segurança da produtora me ameaçou com arma no coldre. Virou silêncio. Não vou falar de Verdades Secretas 2 agora. Até porque ainda há muitas dúvidas”, disse o artista.

E continuou: “A TV Globo nada tem a ver com isso, mas sim as pessoas que trabalham e trabalhavam lá. Tá chegando a hora de jogar a m* no ventilador de uma vez, para ver se meus colegas tomam coragem de fazer o mesmo que eu. Todo mundo sabe!”.

Publicação nos stories de Felipe de Carolis sobre suposta mensagem de Gilberto Braga Foto: Reprodução/Instagram/@felipedecarolis

Gilberto Braga morreu aos 75 anos, em 26 de outubro de 2021, em decorrência de um Alzheimer. Coniderado um dos autores de novelas mais prestigiados da TV Globo, ele assinou grandes obras da teledramaturgia como Escrava Isaura (1976), Dancin’ Days (1978), Anos Dourados (1986), Vale Tudo (1988) e Celebridade (2003).

O Estadão procurou a TV Globo para comentar o assunto, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.