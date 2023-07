Margot Robbie, Matt Damon e mais: a defesa de grandes astros da greve em Hollywood

Atores e roteiristas insatisfeitos com as condições de trabalho impostas por Hollywood anunciaram em conjunto nesta quinta-feira, 13, uma greve após fracassos em negociações contratuais com os estúdios. Depois de 63 anos, celebridades voltam a apoiar uma grande paralisação, que pode afetar diversas produções audiovisuais. Artistas como Margot Robbie, Matt Damon, Emily Blunt e Mark Ruffalo estão entre os astro que defendem o ato.

Dentre as exigências estabelecidas pelo sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA) a categoria reivindica direitos como melhores condições de trabalho, pagamento justo de royalties residuais de plataformas de streaming, transparência no processo de cálculo desses valores e regulamentação do uso de inteligência artificial (IA).

Veja quais e o que os famosos disseram sobre a paralisação em Hollywood:

Margot Robbie

Durante a premiere de ‘Barbie’, a atriz respondeu a uma jornalista e comentou que iria apoiar a greve dos atores.

Matt Damon

Continua após a publicidade

O astro de Oppenheimer alegou que a paralisação é muito importante para proteger “as pessoas que estão à margem”. Segundo ele, para receber um plano de saúde, um ator precisa receber cerca de US$26 mil por ano.

Damon alega que muitas pessoas sobrevivem com um “pagamento residual” e que a partir do momento em que esse montante acaba, o mesmo acontece com o plano. “Isso é absolutamente inaceitável.”

Cillian Murphy

O protagonista de Oppenheimer também alegou sua defesa à classe. “Eu apoio os meus colegas, é o que posso dizer.”

Mark Ruffalo

Continua após a publicidade

O intérprete de Huck compartilhou uma fala de Lois Smith, membro do sindicato. “Peço que façamos greve ao mesmo tempo que os roteiristas para mudar a terrível desigualdade de dinheiro e poder no cinema e na televisão. Me Lembro de quando entramos em greve em 1960, a única vez em que roteiristas e atores fizeram greve ao mesmo tempo. Essa greve nos deu cheques residuais de filmes. Uma mudança monumental. Este momento é importante e inusitado, e não podemos perder.”

George Cloney

Em declaração ao portal, o astro disse que os atores e roteiristas perderam a “sua capacidade de ganhar a vida”. “Este é um ponto de inflexão em nossa indústria. Para que nossa indústria sobreviva, isso precisa mudar. Para os atores, essa jornada começa agora.”

Kim Cattrall

A estrela de Sex and The City fez uma publicação no Twitter: “Estamos em solidariedade”, frisou.

Continua após a publicidade

John Cusack

Também no Twitter, o ator de criticou a ganância dos estúdios e fez referência ao filme Diga o que quiserem. “Quando eu era jovem fiz um filme (com um aparelho de som). Nunca esperei ver nenhum dinheiro - mas o filme se tornou bastante famoso - então, cerca de dez anos atrás olhei novamente para as demonstrações financeiras que eles eram obrigados a relatar, e para minha surpresa, eles alegaram que haviam perdido US$44 milhões no filme”, explicou.

“Eu pensei ‘uau, quase levei a Fox à falência!’. O filme custou cerca de 13 milhões para ser feito - e o dinheiro gasto para ser lançado era mínimo na época. Trinta anos depois, aquele filme perdia milhões todos os anos. Um truque legal de contabilidade, você não acha?”, ironizou.

Cuack aproveitou e ainda fez duras críticas ao us da inteligência artificial. “Os estúdios querem que os figurantes trabalhem um dia, digitalize-os – possuam sua imagem para sempre – e os elimine da indústria”, desabafou.

“Você acha que eles vão parar com figurantes? Isso é o que a IA é – um gigantesco roubo de identidade de direitos autorais.”

Glen Powell

Continua após a publicidade

O ator de Top Gun revelou que viveu por anos com o salário residual. “Durante anos, sobrevivi de resíduos enquanto tentava me tornar um ator profissional. Este negócio continua a evoluir e os meios de subsistência dos atores devem ser protegidos a cada passo do caminho. Eu me solidarizo com meus colegas artistas.”

Daniel Radcliffe

Para a Vanity Fair, o ator de Harry Potter esclareceu a importância do posicionamento de atores e roteiristas. “Eu sou um dos atores muito, muito sortudos e raros que tem uma posição forte para negociar quando trabalho. Essa não é a experiência da maioria das pessoas, e acho que tanto os atores quanto os escritores que estão em greve atualmente, ninguém quer que essas coisas aconteçam - mas acho que são incrivelmente necessárias para o rumo que a indústria está tomando.”

Emily Blunt

“Espero que todos façam um acordo justo”, disse a atriz.

Continua após a publicidade

Confira quem mais está na lista

Jamie Lee Curtis

Michael Rapaport

Bailee Madison

Continua após a publicidade

James Cromwell

Jack Quaid