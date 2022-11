Atriz de ‘As Crônicas de Nárnia’ revela cicatrizes e diz que quase teve braço amputado

Publicidade

Conhecida por interpretar Lúcia Pevensie, na saga As Crônicas de Nárnia, a atriz Georgie Henley, 27, fez um longo post no seu perfil no Instagram para revelar que aos 18 anos foi diagnosticada com fasceíte necrosante, uma infecção bacteriana grave que destrói o tecido debaixo da pele.

“Nos últimos nove anos, tenho sido aberta sobre minhas cicatrizes em minha vida pessoal, mas as escondi inteiramente em qualquer contexto profissional: usando bandagens ou coberturas, maquiagem no set e no palco, mangas compridas sempre que podia ser fotografada, calças para que eu pudesse enfiar a mão no bolso”, revelou.

“Quando eu tinha dezoito anos e na minha sexta semana de universidade, contraí fasceíte necrosante, uma infecção rara e punitiva que quase tirou minha vida e causou estragos em todo o meu corpo”, iniciou.

Atriz de As Crônicas de Nárnia revela que quase teve braço amputado Foto: REUTERS/Toby Melville

“A fim de evitar a amputação da minha mão e braço esquerdos, fui submetida a uma extenuante cirurgia invasiva e, posteriormente, uma extensa cirurgia reconstrutiva que resultou em uma série de enxertos de pele e cicatrizes. Levei muito tempo para me curar tanto física quanto mentalmente, mas esperava que um dia houvesse o momento certo para falar sobre o que aconteceu. Hoje é um começo”, pontuou ela.

A atriz compartilhou com seus fãs que enfrentou uma série de intervenções médicas ao longo dos anos para tentar salvar o braço esquerdo, parte do corpo mais afetada pela fasceíte necrosante e que antes não tinha coragem de falar sobre o assunto.

Georgie Henley continuou o texto falando que os “padrões impossíveis” da indústria do entretenimento lhe causaram insegurança e que ainda convive “com a vergonha” de se sentir diferente, ainda mais “pelas expectativas” que surgiram com o início da sua carreira enquanto ainda era uma criança.

“A indústria da qual faço parte geralmente se concentra em uma ideia muito estreita do que é considerado ‘perfeição’ estética, e eu me preocupava que minhas cicatrizes me impedissem de conseguir trabalho”, disse.

No entanto, a atriz disse que as marcas são uma prova de que sobreviveu ao pior momento de sua vida.

“Mas minhas cicatrizes não são algo para se envergonhar. Eles são um mapa da dor que meu corpo suportou e, o mais importante, um lembrete da minha sobrevivência. Eles não afetam minha capacidade como atriz e tenho orgulho de ser uma pessoa que tem cicatrizes visíveis nesta indústria”.

Por fim, fez um agradecimento especial ao Hospital de Addenbrooke (uma unidade médica de ensino e centro de pesquisa de renome internacional em Cambridge, na Inglaterra) onde recebeu tratamento, bem como a seus fãs, sua família e seus amigos, pelo apoio que prestaram durante a batalha contra a infecção.

