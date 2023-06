Avião com músicos de Roberto Carlos colide com pássaro e voo é cancelado

Os músicos de Roberto Carlos passaram por um incidente nesta segunda-feira, 26, durante um voo em Goiânia. A aeronove teve que fazer um pouso e cancelar o voo, porém tudo não passou de um “susto”, segundo assessoria de imprensa do artista.

O avião, que partia com a banda do Aeroporto Internacional de Goiânia, bateu contra um pássaro e precisou pousar. Em nota, a equipe de comunicação do aeroporto informou que esse é um procedimento padrão:

O cantor Roberto Carlos Foto: DENISE ANDRADE

“Por volta das 8h45, durante procedimento de decolagem, a aeronave colidiu com um pássaro (ocorrência conhecida pelo termo técnico BirdStrike). Devido à colisão, foi necessário o retorno da aeronave e o voo foi cancelado”.

A assessoria de Roberto Carlos afirmou que não foi toda equipe do músico que estava no avião e que o ocorrido não passou de “um pequeno susto”. “Eles estão bem, estão ótimos, foi só um susto, uma coisa que acontece. Não teve nada preocupante”, descreveu o assessor do cantor.

Os músicos se apresentaram em show com Roberto Carlos, na noite desse domingo, 25, na Romaria do Divini Pai Eterno, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia.