Azealia Banks troca ofensas com brasileiros após atacar Anitta: ‘Vá beber água de goteira na favela’

Após chamar Anitta de “aspirante de terceiro mundo”, a cantora Azealia Banks recebeu muitos comentários negativos de fãs brasileiros em suas redes sociais – com quem discutiu ferrenhamente. Em print publicado pela própria artista, ela mostrou um bate-boca com um seguidor, e continuou a criticá-lo.

“Por essas e outras, o único Banks querido no Brasil era o Tio Phil [Um Maluco no Pedaço]”, disse o internauta, após ver a crítica da artista a Anitta.

“O jeito que isso se traduz para o inglês não é nem levemente engraçado. Melhor continuar comendo fubá e bebendo água de goteira na favela”, respondeu Banks.

“O Brasil realmente perdeu seu poder de spam”, continuou. “Alguns desses comentários de spam costumavam realmente ser ofensivos ou super engraçados, mas vocês estão realmente sofrendo em 2023″.

Não é a primeira vez que a artista se envolve em brigas com brasileiros, sobretudo após criticar artistas nacionais. Em 2017, ela fez uma publicação no Facebook em que dizia ter recebido mensagens racistas enviadas por pessoas do Brasil. Em seguida, chamou brasileiros de “anormais de terceiro mundo”. Ela também já criticou Pabllo Vittar em mais de uma ocasião.

Apesar disso, alguns fãs estão habituados ao jeito “controverso” da artista. “Você devia mesmo vir ao Brasil. Ninguém se importa com os comentários de troll que você faz, somos todos bipolares também”, brincou um seguidor.

“Brasil é um dos meus lugares preferidos para tocar”, respondeu Azealia. “Essas pessoas não fazem ideia que existe um culto a Azealia Banks no Brasil. Nós não damos a mínima”.