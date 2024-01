BBB 24: Wanessa Camargo comenta relação com ex, Marcus Buaiz, e Isis Valverde; veja vídeo

Confinada no Big Brother Brasil 24 desde a segunda-feira, 8, Wanessa Camargo falou sobre sua relação com o ex-marido, Marcus Buaiz, e com a atriz Isis Valverde, que é a atual noiva do empresário. Assista ao vídeo acima.

A cantora conversava com Isabelle Nogueira, companheira de confinamento, sobre o assunto. “Ele está ótimo, feliz, ele vai casar primeiro que eu. A menina é super gente boa”, disse, sem citar o nome da artista.

Ela ainda comentou como é a convivência dos filhos José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de nove, frutos do casamento com Buaiz, com Isis: “As crianças estão adorando ela. Então, assim, está tudo tão perfeito, está tudo tão legal”.

Marcus Buaiz, ex de Wanessa Camargo, e Isis Valverde estão noivos. Foto: Reprodução/Instagram/@marcusbuaiz

Wanessa e o empresário foram casados por 17 anos, entre 2005 e 2022. Atualmente, a cantora está em um relacionamento com Dado Dolabella, com quem já havia vivido um romance antes de casar com Buaiz.

A artista também já falou sobre o namoro com Dado dentro do programa. Enquanto se apresentava para os brothers, ela afirmou: “Estou muito comprometida. Não sou casada, mas quase casada, porque é um relacionamento muito sério, muito comprometido, amoroso, tudo”.

Continua após a publicidade

Quando Wanessa foi anunciada no reality, Dado falou sobre o relacionamento com a cantora e a saudade que já sentia da artista: “Quando aquela pessoa que você ama tá longe de você, você sente tudo que a pessoa sente lá do outro lado”.