Beyoncé, Anitta, Rihanna, Zendaya e outras famosas no desfile de Pharrell Williams; veja vídeos

Pharrell Williams teve sua estreia como diretor criativo do segmento masculino na Louis Vuitton em um desfile, em Paris, na França, que teve a presença de diversos nomes famosos como Beyoncé e Jay-Z, Zendaya, ASAP Rocky e Rihanna, J Balvin, Lewis Hamilton, Maluma, Jaden e Willow Smith, Kim Kardashian - e os brasileiros Anitta e L7nnon. Jogadores, estilistas e outros nomes da moda também celebraram o evento, além da família do artista.

Além disso, Pharrell já tem colaborações com outras marcas de grife como Chanel, Tiffany, Adidas e Moncler, e já tinha assinado antes, em 2004 e 2008, duas collabs com a marca francesa. O artista também é co-fundador da marca de streetwear Billionaire Boys Club, lançada ao lado do amigo e estilista Nigo, em 2003.