Beyoncé anuncia turnê mundial de álbum ‘Renaissance’; confira os locais

A cantora Beyoncé confirmou o “renascimento” de sua presença nos palcos. Após o sucesso do álbum Renaissance, lançado em julho do ano passado, Queen B anunciou uma turnê mundial.

A notícia foi dada nas redes sociais da cantora através do pôster oficial da turnê, chamada Renaissance World Tour. No Instagram, Beyoncé também já compartilhou um link com mais informações sobre as datas e locais.

Leia também Beyoncé volta aos palcos após 4 anos em show em Dubai com cachê milionário; saiba tudo

Beyoncé anunciou turnê mundial do álbum 'Renaissance'. Foto: Columbia Records Group vi­a AP

A cantora subirá aos palcos entre maio e setembro. Ela passará por cidades da Europa e da América do Norte, começando por Estocolmo no dia 10 de maio e terminando em Nova Orleans no dia 27 de setembro. Não há informações sobre a possível vinda de Beyoncé ao Brasil.

Foi o suficiente para que o nome da cantora ficasse entre os assuntos mais comentados do Twitter, com fãs lamentando a ausência da artista em terras brasileiras e torcendo por novos anúncios.

a velha vai voltar a trabalhar, venha para o Brasil @Beyonce pic.twitter.com/X31zRfiAas — ✨ 𝔠𝔞𝔭𝔯𝔦𝔰𝔬𝔫𝔤𝔰 ✨ (@dlroel) February 1, 2023

mãe: quem vendeu seu irmão???



eu no show da beyoncé no brasil #RENAISSANCEWorldTour pic.twitter.com/eohp3uyGX1 — dara proof (fan acc) (@strangerheartx) February 1, 2023

World tour que não vem pro Brasil Beyoncé? pic.twitter.com/F1nVC5QxJj — nei - ENDLESS SUMMER VACATION (@neileitte) February 1, 2023

datas pro brasil em 2024 por favor Beyoncé, esse ano não da mais pic.twitter.com/VRPiYivd8E — d (@dribadgirl) February 1, 2023

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais