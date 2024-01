Biah Rodrigues e Sorocaba anunciam gravidez de gêmeos; veja vídeo

Internautas desejaram felicidades e bênçãos à família, “Que alegria meu amigos! Que Deus abençoe essa família linda de vocês sempre!”, escreveu um. “Que notícia maravilhosa, Deus abençoe vocês!”, dsse outro seguidor.

Biah e Sorocaba são casados há quatro anos. Em julho do ano passado, a modelo revelou que o casamento com o sertanejo “nunca foi tão maravilhoso assim”. Os dois romperam com a relação após a influenciadora descobrir uma traição por parte do marido, mas reataram em seguida depois de conversar com parentes e pastores. O sertanejo traiu a mulher após o nascimento do primeiro filho do casal; a modelo falou sobre o assunto em um culto e testemunho repercutiu na internet. Leia mais aqui.