Biah Rodrigues comenta sobre casamento com Sorocaba e revela: ‘Nunca foi tão maravilhoso assim’

A modelo Biah Rodrigues, 26, revelou neste domingo, 30, em seus stories no Instagram, que o casamento de quatro anos com o sertanejo Sorocaba “nunca foi tão maravilhoso assim”. Os dois romperam com a relação após a influenciadora descobrir uma traição por parte do marido, mas reatou em seguida depois de conversar com parentes e pastores.

A declaração aconteceu devido a repercussão do testemunho que Biah deu na sua Igreja na última sexta-feira, 28. A modelo teria falado sobre o relacionamento com Sorocaba e, inclusive, sobre a traição para um grupo de mulheres. A modelo relatou para os seguidores que não fez o culto com o intuito de expor ou envergonhar ninguém.

“Foi maravilhoso, Deus falou muito, foi surreal. Testemunho serve para edificar. Não foi para expor, nem envergonhar ninguém, muito menos escandalizar. É algo muito bem resolvido dentro da minha casa, da minha família”, escreveu. “Meu casamento nunca foi tão maravilhoso.”

Ao relatar a traição, Biah conta que optou por “lutar” pela família e citou que pretende ter o terceiro filho com o marido. O casal possui dois filhos, Theo de 3 anos e Fernanda, de 1 ano.“Foi numa fase de vulnerabilidade, mas falo com amor e propriedade, bem resolvida, que eu escolhi lutar pela minha família”, conta.

‘Visão deturpada sobre submissão’

Essa não é a primeira vez que o nome de Biah fica em evidência na internet. Em fevereiro, a influenciadora foi criticada por publicar na internet um trecho da Bíblia que dizia que a mulher deve ser “submissa ao marido”. A frase estava acompanhada de uma foto da capa da revista Vogue, que trouxe Rihanna e o rapper A$AP Rocky segurando o bebê do casal

“A bíblia ordena que a mulher seja submissa ao marido (Efésios 5:22-23). Essa regra somente se aplica dentro do casamento. As mulheres não precisam se submeter a todos os homens nem estão barradas de serem autoridades. Mas, no casamento, o marido tem uma posição de liderança”, escreveu na época.

Sorocaba e Biah Rodrigues comemoram aniversário do filho mais velho, Theo Foto: Reprodução/Instagram/@biahrodriguesz

“A maioria das pessoas que me atacaram se sentiram ofendidas de alguma forma pelo fato de eu ter postado a foto da capa, não tem nada a ver com a Rihanna como pessoa, tem a ver com que a foto quer transparecer. Eu estava mostrando cada vez mais o que a sociedade tem mostrado. É uma reflexão”, justificou ela sobre o fato da imagem da cantora à frente do rapper.

Em seguida, Biah falou sobre o fato das pessoas terem uma visão deturpada do que é submissão. “Submissão é uma missão compartilhada. É honrar e respeitar a autoridade”, disse ela nos stories. A modelo compartilhou um print da resposta que escreveu para a seguidora sobre o assunto.