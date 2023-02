Biah Rodrigues, mulher do cantor Sorocaba, diz que ‘sociedade tem visão deturpada sobre submissão’

Nesta quinta, 23, Biah Rodrigues, mulher do cantor Sorocaba, rebateu as críticas após comentar sobre a capa da revista Vogue, que trouxe Rihanna e o rapper A$AP Rocky segurando o bebê do casal. Ela ainda respondeu uma seguidora que a acusou de ser submissa ao marido.

“A maioria das pessoas que me atacaram se sentiram ofendidas de alguma forma pelo fato de eu ter postado a foto da capa, não tem nada a ver com a Rihanna como pessoa, tem a ver com que a foto quer transparecer. Eu estava mostrando cada vez mais o que a sociedade tem mostrado. É uma reflexão”, justificou ela sobre o fato da imagem da cantora à frente do rapper.

Em seguida, Biah falou sobre o fato das pessoas terem uma visão deturpada do que é submissão. “Submissão é uma missão compartilhada. É honrar e respeitar a autoridade”, disse ela nos stories. A modelo compartilhou um print da resposta que escreveu para a seguidora sobre o assunto.

Biah Rodrigues afirma que "submissão é uma missão compartilhada" Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@biahrodriguesz

“Sim. Submissão significa respeitar a autoridade e os desejos dos outros. Mas, submissão nem sempre significa obediência. Meu marido é autoridade no meu lar. Ele é o sacerdote, ele cuida e protege a nossa família. Sim, sou submissa ao meu marido, pois o respeito e honro”, pontuou no texto.

Ela completa usando trechos da Bíblia. “A Bíblia ordena que a mulher seja submissa ao marido (Efésios 5:22-23). Essa regra somente se aplica dentro do casamento. As mulheres não precisam se submeter a todos os homens, nem estão barradas de serem autoridades. Mas, no casamento, o marido tem uma posição de liderança”, afirma Biah.

Biah Rodrigues compartilha sua resposta à uma seguidora Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@biahrodriguesz

Continua após a publicidade