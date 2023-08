Britney Spears: ‘Eu não aguentava mais o sofrimento’, diz cantora sobre o fim do casamento; veja

Britney Spears, 41, falou pela primeira vez sobre o fim do casamento com Sam Asghari, 29, anunciada nesta semana. Ela e o modelo estavam juntos havia 6 anos e se casaram 14 meses atrás. “Eu não aguentava mais o sofrimento”, escreveu a cantora em um post no Instagram.

No vídeo, ela aparece de top, calcinha e bota dançando diante da câmera.

“Como todos sabem, Hesam e eu não estamos mais juntos… 6 anos é muito tempo para ficar com alguém. Então, estou um pouco chocada mas… Não estou aqui para explicar por que, porque sinceramente não é da conta de ninguém!!! Mas, sinceramente, eu não aguentava mais o sofrimento!!!”, ela disse, que agradeceu os amigos pelas mensagens que tem recebido nos últimos dias.

Britney Spears se pronuncia pela primeira vez depois de separação Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@britneyspears

E seguiu: “Eu tenho aguentado firme por muito tempo e meu Instagram pode parecer perfeito, mas está distante da realidade e acho que todos sabemos disso. Eu adoraria mostrar minhas emoções sobre como eu realmente me sinto e as lágrimas, mas por alguma razão eu sempre tive de esconder minhas fraquezas. Se eu não fosse a ‘soldada forte’ do meu pai, eu seria mandada para lugares para ser curada por médicos!”

A cantora disse ainda que eram em momentos de fraqueza que ela precisava mais da sua família. “Você deveria ser amada incondicionalmente, não sob alguma condição. Então, serei o mais forte que puder e darei o meu melhor. E, na verdade, estou indo muito bem! De qualquer forma, tenha um bom dia e não se esqueça de sorrir.”

Depois da separação

Sam Asghari foi quem se pronunciou primeiro sobre a separação. Ele também usou as redes sociais e comentou, nesta sexta, 18, o fim do casamento com a cantora.

“Depois de seis anos de amor e compromisso um com o outro, minha mulher e eu decidimos terminar nossa jornada juntos. Vamos manter o amor e o respeito que temos um pelo outro e desejo o melhor para ela sempre. M***** acontecem. Pedir privacidade parece ridículo, então pedirei a todos, incluindo a mídia, que sejam gentis e atenciosos”, desabafou.