Britney Spears posta vídeo vestida de noiva e diz que se casou com ela mesma

Os fãs de Britney Spears levaram um susto quando a cantora publicou em suas redes sociais um vídeo em que aparece vestida de noiva com direito a grinalda. Na gravação, a estrela sorri para a câmera na sala de sua casa enquanto ouve a música Fields of Gold, de Sting.

Britney Spears se veste de noiva Foto: @britneyspears via Instagram

Para a surpresa de geral, Britney afirmou que “se casou consigo mesma”. “O dia em que casei comigo mesmo? Trazendo isso de volta porque pode parecer vergonhoso ou idiota, mas acho que é a coisa mais brilhante que já fiz”, afirmou ela na legenda do post.

Casamento e pedido de divórcio

As postagens acontecem em meio à finalização do processo de divórcio da cantora e de Sam Asghari. De acordo com a revista People, os dois assinaram os documentos no dia 2 de maio desde ano, mas a separação já havia sido anunciada em agosto de 2023. No entanto, ambos serão legalmente considerados solteiros em dezembro de 2024, de acordo com a lei da Califórnia, que exige um prazo mínimo de seis meses entre o pedido de divórcio e sua conclusão oficial.

A eterna princesinha do pop e o personal trainer ficaram juntos por 7 anos e oficializaram a união com uma grande festa que contou com Madonna, Paris Hilton entre outras celebridades. O pedido de divórcio veio um ano depois.

Separação polêmica

Sam Asghari foi quem pediu o divórcio em agosto de 2023. Em uma entrevista, ele afirmou: “Foi uma bênção poder compartilhar a vida com alguém por um longo tempo. As pessoas crescem, se distanciam e seguem em frente”.

Ele ainda acrescentou que não existem ressentimentos e que nunca compreenderia o hábito de falar mal de ex-parceiros: “Isso é algo que eu nunca vou fazer, porque tive apenas uma experiência incrível e uma boa vida, e isso sempre será parte de mim, uma fase da minha vida”.

Se para o personal tudo fluiu bem, para a cantora parece que não foi bem assim. Em um vídeo postado em seu Instagram pouco tempo depois do anúncio da separação, Britney disse que “não aguentava mais a dor”.

“Não estou aqui para explicar porque sinceramente não é da conta de ninguém. Mas, honestamente, eu não aguentava mais a dor. Eu tenho fingido estar forte por muito tempo e meu Instagram pode parecer perfeito, mas está longe da realidade e acho que todos nós sabemos disso”, afirmou ela.

Britney Spears e Sam Asghari na première de 'Era Uma Vez Em...Hollywood'em 2019. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Britney e Asghari se conheceram em 2016, quando trabalharam juntos no clipe de Slumber Party, um feat da cantora com Tinashe. Britney é mãe de Sean, de 17 anos, e Jayden James, de 16, fruto do seu relacionamento com o dançarino Kevin Federline.

