Britney Spears lista as artistas em quem tem um ‘crush’ e que a inspiram; saiba quais

Britney Spears surpreendeu seus seguidores na noite desta terça-feira, 15, ao usar suas redes sociais para publicar uma lista de famosas em quem tem um “crush” e que a inspiram. Ela também refletiu sobre como as amizades mudam com o tempo.

Britney Spears listou as artistas em quem tem um ‘crush’ e que a inspiram. Foto: Buzz Editora/Divulgação

PUBLICIDADE “Queria falar sobre a outra metade enquanto a gente cresce, que geralmente é a nossa melhor amiga! Sabe aquela com quem você termina as frases e, mesmo não se parecendo fisicamente, acaba se tornando parecida? Seus jeitos, o jeito de falar, até de andar, se misturam. Os anos passam, você se casa e vive em mundos separados... Isso é a vida”, começou a cantora. A artista ainda pontuou que tem várias amigas mulheres com quem convive e se encontra, mas que não é do mesmo jeito que acontecia em sua infância. “Porque não é mais igual? Eu quero compartilhar quem são as mulheres que me inspiram”, escreveu.

Ela começou falando de Pamela Lee Anderson, dizendo que a atriz é clássica e parece ser muito doce. Britney também revelou que conheceu Natalie Portman enquanto a atriz passeava com o seu cachorro e as duas estavam com a mesma blusa.

“Camila Cabello, porque ela é tão bonita e me faz rir alto. A personalidade dela é tão doce e me inspira. Queria ser mais desse jeito. E Kendall Jenner, é normal ser bonita desse jeito? As outras duas são Selena Gomez e Drew Barrymore, elas são literalmente lindas”, elogiou.

Britney terminou o texto revelando que não sabe o que a motivou a escrever aquilo. “Eu estou afastada, escrevendo meu romance e aprendendo sobre mim mesma. Mas, eu sinto falta de ser boba com as meninas”.

Veja texto completo (em inglês):

