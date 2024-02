Bruna Biancardi mostra passeio por Barcelona com Carol Dantas e primogênito de Neymar; veja as fotos

A influenciadora Bruna Biancardi mostrou, nesta quarta-feira, 21, que resolveu fazer um passeio em Barcelona com a filha, Mavie. As duas foram recebidas por Carol Dantas, mãe do filho primogênito de Neymar, Davi, de 12 anos.

Nos registros publicados por Bruna, a influenciadora aparece passeando na cidade com um carrinho de bebê ao lado de Carol. Ela ainda compartilhou uma foto de Davi brincando com a irmã.

Bruna Biancardi mostra passeio com Carol Dantas em Barcelona. Foto: @brunabiancardi via Instagram

Em stories, ela mostrou ter sido muito bem acolhida pela mãe do primeiro filho do atleta. Carol ainda presenteou Mavie com diversas peças de roupa. “Ela já deixou tudo preparado: trocadorzinho, bercinho. Não precisei me preocupar com nada”, comentou Bruna.

Carol Dantas mostra passeio de Mavie por Barcelona. Foto: @candantas via Instagram

Carol também mostrou fotos do encontro em stories do Instagram. Em uma delas, ela apareceu segurando a mão da bebê. “Olha quem fez surpresa para o irmão”, escreveu em uma publicação que mostrava Davi ao lado de Mavie.

Veja as fotos publicadas por Bruna Biancardi: