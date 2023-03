Cameron Diaz ajudou Drew Barrymore a superar alcoolismo, relata site

As atrizes Cameron Diaz e Drew Barrymore, que interpretaram juntas As Panteras, mantêm uma relação de amizade fora das telas e já demonstraram apoio uma à outra em momentos difíceis. Drew já enfrentou o alcoolismo diversas vezes durante a vida, mas contou com a ajuda de Diaz durante uma crise em 2016.

O caso foi descrito em um perfil de Barrymore feito pelo jornal Los Angeles Times. À época, a atriz enfrentou um divórcio complicado do consultor de arte Will Kopelman, com quem permaneceu casada por quatro anos, o que intensificou seu vício em álcool.

Segundo o jornal, as artistas são amigas desde quando Drew tinha apenas 14 anos e trabalhava em uma cafeteria depois de passar por uma reabilitação. Cameron afirmou que “foi difícil assistir” à amiga enquanto ela passava por mais um período difícil.

Drew Barrymore relatou como superou o alcoolismo após divórcio difícil em 2016. Foto: Tom Brenner / REUTERS

Ela descreveu, porém, que tinha certeza de que Barrymore “encontraria o seu caminho” se contasse com o apoio que precisava dos amigos. “Tenho absoluta fé nela. Você não pode nem imaginar o quanto foi difícil para ela ser uma criança, e então ela encontrou a habilidade de se salvar”, disse a amiga.

No período, Drew deixou de contar com o suporte, até mesmo, do terapeuta que trabalhava com ela há dez anos, Barry Michels. “Ele disse: ‘Não posso mais fazer isso’. E eu respondi: ‘Eu entendo. Eu não poderia te respeitar mais. Você enxerga que eu não estou melhorando. E eu espero que, um dia, eu possa ter a sua confiança de volta’”, detalhou a atriz.

Ela não abandonou o álcool imediatamente, pois queria tomar uma decisão consciente e apenas dela. A escolha veio em 2019, quando começou a apresentar o programa The Drew Barrymore Show. Depois de dois anos sem o terapeuta, a artista voltou a ser atendida por ele.

Atualmente, Barrymore descreve que não se considera “sóbria” para que as pessoas não pensem que ela é “uma puritana perfeita” e tenham consciência de que o alcoolismo envolve altos e baixos. “Eu ficava pensando: ‘Eu vou dominar isso’. Mas aí eu percebi: ‘Você nunca dominou isso, nem nunca dominará'”, comentou.