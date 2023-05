Camilla de Lucas se irrita com crítica de Sonia Abrão a seu vestido de casamento; entenda

A influenciadora digital e vice-campeã do BBB 21 Camilla de Lucas não gostou nada de um comentário de Sonia Abrão, durante a apresentação do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, na última segunda-feira, 15. A jornalista criticou o vestido de noiva de Camilla, que se casou no último sábado, 13, que continua uma fenda.

Em seu comentário, a comunicadora destacou: “Não consigo ver, sensualizar o vestido de noiva, eu acho que o momento não casa. Não é o decote, é a história da fenda. É noiva mostrando coxa, o que uma coisa tem a ver com a outra? Acho um momento tão espiritualizado. Um decote, um braço de fora, uma coisa assim até vai, mas esse negócio de ficar mostrando coxa como se você tivesse numa festa normal ou num baile ou num desfile, não combina... Pra que essa fenda e pra que essa coxa de fora?”.

A repercussão na internet foi imediata e diante da situação, Camilla de Lucas resolveu se pronunciar, comentando uma postagem no Instagram sobre a polêmica. “Imagina casar com quem não tem caráter e falar ao vivo com assassino pra ter ibope. Espiritualizada é ela”, escreveu.

A influenciadora se referiu ao caso da jovem Eloá Cristina, assassinada aos 15 anos, em 2008, após ser mantida refém por mais de 100 horas pelo seu ex-namorado, Lindemberg Fernandes Alves, de 22 anos. Sonia Abrão chegou a conversar por telefone com o rapaz, ao vivo, durante a transmissão de seu programa, e foi acusada de ter atrapalhado a polícia no desfecho do caso, dando ao sequestrador pistas dos próximos passos dos agentes.

Problema em casar com vestido de fenda? Imagina casar com quem não tem caráter e fala ao vivo com assassino pra ter ibope. Espiritualizada é ela. https://t.co/Go5liGdMZi — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) May 16, 2023

Horas depois, Camilla de Lucas publicou um vídeo divertido no Instagram, em que aparece se preparando para a cerimônia - com toalha e bob no cabelo - e em seguida deslumbrante, desfilando com o seu vestido de noiva. Na legenda, ela não deixou de alfinetar novamente. “Um vídeo em homenagem a todas as espiritualizadas que usariam esse vestido. Quem usaria? Comenta EU!”, escreveu.

Cerimônia luxuosa

Camilla de Lucas se casou com Mateus Ricardo, em uma casa de festas em Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a influenciadora digital, a cerimônia passou dos R$ 500 mil. A resposta veio após uma pergunta de um seguidor no Instagram, enquanto ela respondia curiosidades dos fãs nos stories. “Quando passou de R$ 500 mil, paramos de calcular. Não vou falar o valor total porque o casamento não é para ser ostentação e, infelizmente, não é realidade de muitos. Prefiro que minhas seguidoras entendam que elas podem fazer com o valor que está na realidade delas”, escreveu.

“Fizemos o que queríamos. Não tivemos parceria porque não gosto. Ou tenho dinheiro para fazer ou não faço! E o que achei caro cortei ou quis desconto. Não é porque temos condições que vamos pagar. Sou chorona mesmo hahaha!”, completou.

Vários convidados famosos marcaram presença no evento. Entre eles estavam Juliette Freire, Carla Diaz, Pocah, Thais Braz e João Luiz Pedrosa, ex-BBBs da mesma edição de Camilla de Lucas. Além deles, a apresentadora Ana Clara, Thaynara OG e Pepita também estiveram presentes.

Camilla de Lucas se casou com Mateus Ricardo, em uma casa de festas em Ilha de Guaratiba, no Rio de Janeiro Foto: Twitter/Camilla de Lucas

Sem buquê

Por falar em Ana Clara, a apresentadora do Túnel de Amor, do canal Multishow, ficou muito revoltada durante o casamento da amiga e a situação virou assunto nas redes sociais. É que ela não conseguiu segurar a indignação por não ter conseguido pegar o buquê da noiva. “Filho da put*...Desgraçado...Nojento...”, reclamou Ana Clara. O momento divertiu bastante os internautas.

Recentemente, ela anunciou que está namorando pela primeira vez na vida. E o felizardo é o advogado paulista Bruno Tumolli.

A Juliette nem se mexeu e Ana Clara inconformada que não pegou o buquê no casamento da Camilla de Lucas kkk pic.twitter.com/5ZpUOZvWwD — ju suiça (@jusuica) May 15, 2023