‘Túnel do Amor’: Ana Clara substitui Marcos Mion e é a nova apresentadora

O Canal Multishow anunciou nesta segunda-feira, 19, que Ana Clara Lima será a nova apresentadora do programa Túnel do Amor. Ela entra no lugar de Marcos Mion, que comandou a primeira temporada.

Segundo o anúncio, o apresentador do Caldeirão agora vai se dedicar a projetos voltados para música dentro do canal. Ele e Ana Clara estiveram na equipe de transmissão do Rock in Rio 2022, realizada entre 2 e 11 de setembro.

A ex-BBB assume a nova edição do reality de relacionamentos, no qual dez duplas de amigos vivem em casas separados por um túnel. Ambos têm um desafio: ajudar o outro a encontrar o crush ideal. “Amizades, fofocas, tretas e muita pegação prometem agitar o público nos episódios inéditos”, prevê o comunicado do Multishow.

A primeira temporada de Túnel do Amor teve 20 episódios e está disponível no Globoplay. A nova edição será exibida em 2023 e também poderá ser assistida pela plataforma de streaming.