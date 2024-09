Cantoras que gravaram clipes enquanto estavam grávidas e como estão os bebês hoje

É muito comum que artistas famosas dêem uma pausa na carreira quando engravidam ou estão planejando engravidar. Ao mesmo tempo também é fácil vê-las em ação mesmo quando elas já estão grávidas. Algumas delas deixam para parar de trabalhar apenas quando estão próximas do parto.

Logo abaixo, estão algumas cantoras famosas que estavam grávidas quando gravaram clipes de suas músicas. Além disso, é possível ver como estão os filhos que elas esperavam durante os trabalhos.

Beyoncé

A artista estava esperando sua primeira filha, Blue Ivy durante as gravações do clipe da música Countdown, lançada em 2011. No vídeo, a cantora mostra um pouco da barriga. O anúncio da gravidez tinha sido feito antes do lançamento do clipe.

Madonna

A rainha do pop também estava grávida quando gravou o clipe de Music. Seu segundo filho, Rocco estava na barriga quando o vídeo foi gravado, em 2000. Rocco Richie nasceu em agosto deste ano.

Mariah Carey

Quando a cantora, que fez show recentemente em São Paulo, estwava grávida de seus gêmeos em 2010, gravou o clipe da música Oh Santa. Mariah estava no começo da gestação de Moroccan e Monroe que nasceram em abril de 2011.

Pink

Durante as gravações do clipe da música F**kin’ Perfect, Pink estava grávida de apenas dois meses. A filha da cantora, Willow Sage Hart, nasceu em julho de 2011. (Assista ao clipe, clicando aqui)

Britney Spears

Quando a cantora gravou o clipe de Someday (I Will Understand), em 2005, ela estava grávida do primeiro filho, Sean Preston Federline. A eterna princesinha do pop compôs a música pouco antes de descobrir a gravidez.

