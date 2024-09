Katy Perry publica momentos de sua passagem pelo Brasil; veja fotos e vídeos

Katy Perry escolheu o dia de seu show no Rock in Rio para lançar seu novo álbum, 143. Além de ser headliner do festival em uma apresentação para cerca de cem mil pessoas, a cantora teve uma passagem cheia de compromissos e participações especiais. Após o show, ela compartilhou uma compilação de registros de seus momentos em solo brasileiro, além de um vídeo em que mostra os bastidores de seus ensaios e preparações desde a chegada no País, no dia 17 de setembro.

Katy Perry compartilhou momentos no Brasil com seus seguidores. Foto: @katyperry via Instagram

Em um reel em que joga pétalas de flores para os fãs que estão do lado de fora do hotel, Katy anunciou o fim da temporada no Brasil e sua ida para a Austrália. “Nós amamos tanto vocês [fãs brasileiros] e sempre estaremos aqui por vocês, do mesmo modo que vocês sempre estiveram aqui por mim. Eles cantaram tão alto no show ontem, foi o mais alto que já ouvi cantarem minhas músicas”, disse ela na publicação.

Em outra postagem, ela compartilhou em um carrossel momentos como sua ida ao Cristo Redentor, uma ligação de vídeo com o marido, o ator Orlando Bloom, e um momento de descontração com sua equipe no Copacabana Palace.

PUBLICIDADE Longe do auge de sua carreira, Katy preparou uma apresentação especial para o festival e participou de várias atividades e eventos durante sua estadia. Segundo ela, trata-se de uma retribuição pela fidelidade dos KatyCats. “Meus fãs brasileiros têm sido tão incríveis. Eles me amam tanto e eu amo tanto eles, e eu quero retribui-los”, disse a cantora em trecho de um vídeo postado pelo Rock in Rio. Além de aparições na sacada do hotel com uma bandeira do Brasil e o momento em que distribuiu pizza para os fãs que aguardavam para vê-la do lado de fora, ela participou de uma listening party com influenciadores e fãs; entrou de surpresa no reality show Estrela da Casa e participou do Mais Você. “Eu nunca vou fazer esse show de novo. Ele é apenas para o Brasil”, disse a diva pop em sua passagem pelo programa matinal.

Em outro vídeo, a artista, responsável por hits como California Gurls e Teenage Dream, compartilhou uma espécie de minidocumentário que acompanha desde os primeiros ensaios para a performance no festival, no dia 17, ao show do dia 21. Estão registrados momentos de contato com os fãs, como o que ela pega um bebê no colo; o ensaio com Cyndi Lauper e trechos de bastidores; em que Katy pula corda enquanto canta e ensaia sua queda em um colchão. Ela também recebeu uma bênção aos pés do Cristo Redentor e mostrou a chegada à Cidade do Rock ao amanhecer.

“É preciso uma vila (e muito pouco tempo de sono) para fazer algo como o Rock In Rio acontecer no mesmo dia em que você lança um álbum”, escreveu a cantora. O conteúdo agradou aos fãs. “Quem propôs esse conteúdo e executou: parabéns. Ficou simples, afetivo, mostrou ela como pessoa, como profissional e aproxima do público. Que demais!”, comentou uma admiradora. “Quanta dedicação. O Brasil te ama!”, afirmou outro internauta.

Katy Perry recebe RG com nome brasileiro

Após a apresentação na Cidade do Rock, Katy ganhou da gravadora Universal Music um “RG” gigante com um nome brasileiro: Catarina Pereira. “Amei! Agora, vocês podem me chamar de Catarina Pereira”, disse Katy. Ela também recebeu uma camisa de futebol com o mesmo nome “abrasileirado” e um livro com as conquistas de sua discografia e mensagens de fãs.

Katy já tem o apelido de Kátia Peres, dado pelos fãs brasileiros. “Quem foi a pessoa que achou que o nome da Katy em português seria Catarina? Sério gente.. era só ter perguntado pra qualquer fã que o mais legal seria Kátia”, protestou um deles na postagem da Universal. “Não é possível que perderam oportunidade de oficializar ela como Kátia Peres”, lamentou outro.