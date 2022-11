Publicidade

Carlinhos Maia usou seu stories do Instagram para fazer novo desabafo sobre a cobrança dos motivos que levaram ele e Lucas Guimarães a se separarem depois de 13 anos de relacionamento. De acordo com o influenciador, o término foi por conta de um erro dele, mas que não cabe a todos saberem. Disse também para o público “parar de viver” a vida do ex-casal e criar conflitos desnecessários.

Carlinhos Maia fala sobre fim do casamento com Lucas Guimarães: 'Foi erro meu' Foto: @carlinhosmaiaof/Instagram

“Para as pessoas que ficam só esperando a carniça, que sobrevivem, não dá história e sim da desgraça. Para as pessoas que querem sempre um culpado, mesmo sabendo que uma relação é feita de erros e acertos de ambas as partes, o motivo da nossa separação foi erro meu!”, começou.

“Pronto. Não vou dividir, nem dizer o que foi, porque o erro é meu, sou eu quem convive com ele. Esse peso é meu. Dividir com vocês seria apenas dar munição para atacarem ainda mais do que já fazem as minhas inseguranças. Julgar um ato falho que não me define em nada. Amo os que me amam, vida que segue”, continuou ele.

Carlinhos Maia disse que está vivendo sua dor, mas que está seguindo a vida.

“Como veem, eu já não estou falando mais sobre. Estou seguindo na minha casa, com amigos e família. Cada um tem uma maneira de viver sua dor. Não significa que a minha tá certa e a de Lucas errada. Com todo amor. Agora nos deixem seguir. Juntos ou não”, pediu.

“E quanto aos nossos próprios seguidores, os que nos rivalizam a vida toda e fizeram um resgate e um duelo nas nossas cabeças, apenas parem de viver nossas vidas. No fim das contas, vocês não sabem de nada. Se nos amam de verdade, nos respeitem. Parem de nos colocar pra duelar. Nós não somos isso. Não somos fantoches das dores de vocês”, escreveu o humorista.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães terminam após 13 anos juntos: 'Amor se transformou em irmandade' Foto: @carlinhosmaiaof/Instagram

Carlinhos também destacou que não gosta que os seguidores despejem conselhos como se soubessem de tudo o que se passa em sua vida.

“Nem temos culpa do que você não viveu e não fez. Não vou permitir jamais que me usem para suprir palavras que não disseram, ações que não tiveram, coragem que faltou ou sei lá mais o que”.

“Só entendam que a minha história é minha e pode até parecer com algo que você já viveu e se identifica, por isso se sente no direito de tentar nos controlar com textos sobre o que fazer. Sinto em lhe frustrar: Eu não sou você”, completou.

Por fim, Carlinhos Maia disse que a “fama foi a terceira pessoa” do casamento e salientou que, ao mesmo tempo em que traz coisas boas, também tira. Ele alertou os seguidores para que tenham cuidado com o que pedem a Deus, pois podem receber.

”A fama te trás milhões de coisas boas, mas acredite, ela tira na mesma quantidade”, concluiu.