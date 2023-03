Carmo Dalla Vecchia celebra aniversário de casamento com João Emanuel Carneiro: ‘Mais fortes juntos’

Nesta terça-feira, 1º, Carmo Dalla Vecchia e João Emanuel Carneiro completam 17 anos de casados. A data especial foi motivo de declaração de amor no Instagram do ator.

Em uma série de fotos que retratam a trajetória do casal, Carmo pontuou que desde o início ambos sabiam que se faziam bem. “Juntamos nossos livros e não nos enxergamos mais sem a companhia do universo do outro”, completou.

Carmo Dalla Vecchia e João Emanuel Carneiro estão casados há 17 anos e são pais de Pedro, 3 Foto: Reprodução/Instagram/@carmodallavecchia

O ator destacou no texto a construção da família e a evolução do relacionamento: “Hoje somos três. Antes eu nem fazia ideia que podia ser tanto e agora somos homens mais fortes juntos”.

“Te amo, João, e viva nossas bodas de rosas. Esse negócio de bodas deveria ser atualizado, porque 17 anos ser bodas de rosas, na velocidade que o mundo passou a girar, tá muito errado. Deveria ser, no nosso caso, de titânio, forte e leve como deveriam ser todos os casamentos”, finalizou.

Carmo Dalla Vecchia e João Emanuel Carneiro são pais de Pedro, de 3 anos. Em meados de 2021, o ator falou pela primeira vez sobre sua sexualidade publicamente, e desde então tem pautado com frequência o movimento LGBT+.