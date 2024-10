Caso Diddy: Advogados de Sean Combs acusam o governo de vazar vídeo de agressão a Cassie

Advogados de Sean “Diddy” Combs, o magnata do hip-hop que está lutando contra acusações federais de extorsão e tráfico sexual, acusaram o governo na quarta-feira de vazar imagens de vigilância de hotel dele espancando brutalmente sua ex-namorada para a CNN, dizendo que eles podem pedir que o vídeo amplamente publicado seja excluído de seu julgamento.

Os promotores deixaram claro em documentos judiciais que o vídeo - que mostra Combs agredindo a cantora Cassie (Cassandra Ventura) em um corredor de hotel em 2016 - é uma peça-chave de evidência em seu caso. As imagens de vigilância foram publicadas pela CNN em maio, levando Combs a se desculpar publicamente por comportamento “imperdoável”.

Sean 'Diddy' Combs, 54 anos, está encarcerado no Metropolitan Detention Center no Brooklyn e é acusado de abuso por mais de 120 pessoas Foto: Mark Von Holden/Invision/AP

PUBLICIDADE Nunca ficou claro como a filmagem chegou à organização de notícias, mas no processo judicial de quarta-feira, os advogados de Combs, que se declarou inocente e negou veementemente as acusações criminais, acusaram o Departamento de Segurança Interna, que executou invasões nas casas do réu em março, de ser responsável pelo vazamento. “A fita de vídeo vazou para a CNN por um único motivo: ferir mortalmente a reputação e a perspectiva de Sean Combs se defender com sucesso contra essas alegações”, escreveram os advogados Marc Agnifilo e Teny Geragos. O processo judicial citou uma regra federal de processo criminal que proíbe promotores ou agentes do governo de divulgar questões que ocorrem perante um grande júri. Os advogados não citaram evidências diretas de que autoridades da Segurança Interna vazaram a fita. Mas eles acusaram a agência de uma série de vazamentos, incluindo comentários anônimos ao The New York Post, que eles disseram que “quase garantiram” que o grande júri e um possível júri de julgamento seriam contaminados.

Os advogados pediram uma audiência para determinar a culpabilidade do governo nos vazamentos. Um representante do Departamento de Segurança Interna não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Representantes do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, que está supervisionando a acusação, e a CNN se recusaram a comentar.

No processo, a defesa observou que, após informar o governo sobre sua intenção de apresentar documentos judiciais contendo as alegações de vazamento, os promotores responderam que o vídeo da CNN “não foi obtido por meio do processo do grande júri” e que o Departamento de Segurança Interna “não tinha posse da fita de vídeo antes da publicação da CNN”. O vídeo, gravado em um Hotel InterContinental em Los Angeles, mostra Combs, usando uma toalha na cintura, batendo, chutando e arrastando Cassie enquanto ela tentava sair. Embora os promotores nunca a mencionem pelo nome, o caso criminal se alinha intimamente com o relato de Cassie - cujo nome completo é Casandra Ventura - que foi exposto em um processo em novembro que acusou Combs de anos de abuso físico e sexual. O processo dela, que foi rapidamente resolvido, incluía um relato dos eventos no InterContinental, que, segundo ele, Combs posteriormente encobriu pagando 50 mil dólares pelas imagens de segurança.

Frame de vídeo de câmera de segurança que mostra o cantor Diddy agredindo Cassie Ventura em 2016 Foto: Reprodução/Hotel Security Camera Video/CNN Foto: Reprodução/Hotel Security Camera Video/CNN

No mês passado, os promotores citaram a negação veemente do advogado de Combs às alegações de Ventura - antes de seu pedido de desculpas em maio, após a divulgação das imagens do hotel - como evidência de sua disposição em mentir sobre sua conduta. “Foi somente quando as imagens de vigilância do ataque do réu vazaram para a mídia meses depois que o réu foi forçado a admitir que, de fato, havia perpetrado o ataque ‘nojento’”, escreveu a promotoria em documentos judiciais.

No processo de quarta-feira, 9, os advogados listaram vários fatores que, segundo eles, os persuadiram de que o Departamento de Segurança Interna estava errado, incluindo comentários anônimos na mídia por uma pessoa identificada como agente da Segurança Interna. Eles postularam que um vazador não governamental estaria mais inclinado a passar a fita para alguém que pagaria por ela. “O fato de ter vazado para a CNN mostra um motivo diferente do lucro financeiro”, diz o processo.

Os advogados escreveram que, após uma audiência sobre o assunto, planejam pedir a um juiz que ordene possíveis soluções, incluindo a supressão da fita de vídeo, a desqualificação de testemunhas ou a rejeição das acusações.

Em seu processo, os advogados de Combs argumentam que Cassie - identificada apenas como “Vítima 1″ - provavelmente não era a fonte do vazamento. Eles dizem que não havia evidências de que ela tivesse a filmagem e que ela não tinha nenhum motivo aparente, dizendo que já havia “recebido um acordo substancial de oito dígitos” após processar Combs.

PUBLICIDADE Um tribunal negou a fiança de Combs, ordenando que ele fosse mantido na prisão antes do julgamento. Combs, 54 anos, que está encarcerado no Metropolitan Detention Center no Brooklyn, apelou da decisão pela segunda vez na terça-feira, 8. Os promotores acusaram Combs, uma figura importante na indústria musical, conhecido como Diddy e Puff Daddy, de um padrão de décadas de violência física e sexual que envolvia coagir mulheres a encontros sexuais com prostitutas - conhecidas como “freak-offs” - por meio de abuso, drogas e pressão financeira. Eles usaram a lei federal de extorsão para acusar Combs de administrar uma “empresa criminosa” que o ajudou a realizar tráfico sexual e outros crimes. A acusação de conspiração de extorsão acarreta uma pena máxima de até prisão perpétua. Os advogados de Combs argumentaram que os encontros sexuais que os promotores descreveram foram atividades consensuais entre adultos e que o relacionamento com Ventura era às vezes tóxico e acusado de ciúme, mas longe de ser evidência de tráfico sexual.

O governo já começou a apresentar as filmagens do hotel como evidência de que Combs violou a principal lei federal de tráfico sexual, que exige que o réu tenha usado força, fraude ou coerção como parte da conduta da pessoa. Os promotores argumentaram no tribunal no mês passado que o vídeo era uma evidência clara de força em conexão com uma suruba, eventos que eles descreveram como encontros sexuais altamente orquestrados com prostitutos, que Combs dirigia, se masturbava e frequentemente filmava.

De acordo com o relato do governo sobre as filmagens do hotel, Combs agrediu Ventura na tentativa de impedi-la de sair de uma suruba; os promotores disseram que têm evidências de que havia pelo menos uma prostituta dentro do quarto de hotel de Combs enquanto a agressão acontecia no corredor. “As evidências mostram que a vítima tentou escapar do quarto de hotel onde o réu e uma acompanhante estavam sem nem mesmo calçar os sapatos”, disse uma das promotoras, Emily A. Johnson, durante uma audiência no tribunal no mês passado. “O réu então a espancou violentamente e tentou arrastá-la de volta para o quarto de hotel.”