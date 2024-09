Uma mulher e um trabalhador sexual se encontraram para ter relações sexuais em uma suíte de hotel de luxo que, segundo o governo americano, foi iluminada para as filmagens e abastecida com óleo de bebê e drogas. Outro homem observa e, por vezes, regista o que ocorre em vídeo. Estas maratonas sexuais, com uma equipe de limpeza, prolongavam-se por vezes durante dias.

PUBLICIDADE Para os envolvidos, elas eram conhecidas como ‘freak-offs’. A acusação criminal federal de 14 páginas contra Sean ‘Diddy’ Combs, o magnata da música conhecido como Diddy e Puff Daddy, o denuncia por participação em muitos crimes, incluindo incêndio criminoso, suborno, sequestro e obstrução da Justiça. Mas o centro do caso do governo é a premissa de que a “empresa” criminosa que ele dirigia como suposto extorsionário era responsável por coordenar estas “festas”, e depois encobrir quaisquer danos nos quartos de hotel, ou nas pessoas, quando estas terminavam.

Na descrição do governo, tratavam-se de shows de horror - “espetáculos sexuais elaborados e produzidos”, segundo a acusação - que envolviam o consumo abundante de drogas e sexo forçado, deixando os participantes tão exaustos e esgotados que lhes eram administrados fluidos por via intravenosa para se recuperarem. Depois, segundo o governo, Combs utilizava os vídeos filmados como chantagem para impedir que os participantes se queixassem.

O rapper Sean Combs, conhecido por codinomes como Puff Daddy e Diddy, é condenado por crimes como sequestro, incêndio criminoso, obstrução judicial e tráfico sexual Foto: Mark Von Holden/Invision/AP

“As ‘freak-offs’ são o núcleo do caso, e são inerentemente perigosas”, disse Emily A. Johnson, uma das procuradoras, durante uma audiência na semana passada.

A descrição do governo reflete de perto as alegações feitas pela cantora Cassie, em um processo civil bombástico que apresentou no outono passado contra Combs, seu ex-namorado. A acusação não atribui qualquer nome à sua descrição das “festas”, referindo-se anonimamente à uma “Vítima-1″.

Publicidade

Cassie, cujo nome verdadeiro é Casandra Ventura, explicou no processo que Combs dirigia frequentes “freak-offs” em hotéis de luxo em todo o país, ordenando-lhe que despejasse quantidades “excessivas” de óleo em si mesma e dizendo-lhe onde tocar nas prostitutas, enquanto ele filmava e se masturbava.

“Ele tratava o encontro forçado como um projeto de arte pessoal, ajustando as velas que usava para iluminar os vídeos que gravava”, diz o processo.

Os advogados de Combs, que se declarou inocente das acusações de tráfico sexual e de conspiração de extorsão de que é alvo, apresentaram em tribunal uma visão completamente diferente dos encontros.

Eles o apresentam como encontros consensuais entre Combs e Ventura, parceiros de longa data em uma relação conturbada e complexa. Estes “encontros”, argumentaram, podem chocar algumas pessoas, mas não envolveram agressão sexual e não envolveram “força, fraude ou coação”, como exige o principal estatuto federal de tráfico sexual.

“Será que todo mundo tem experiência de intimidade desta forma? Não”, comentou Marc Agnifilo, advogado de Combs, durante a audiência em tribunal na terça-feira. “Será que se trata de tráfico sexual? Não, não se todos quiserem estar lá”. Agnifilo disse que entrevistou seis dos homens que o governo descreve como “trabalhadores sexuais”. Segundo ele, todos contaram que não viam nenhum dos ocorridos como coercivos nem a si próprios como prostitutos, apenas acompanhantes pagos pelo seu tempo. “Alguma vez, alguma coisa pareceu remotamente não-consensual?” Agnifilo perguntou a eles. “Alguém estava muito bêbado? Alguém estava muito drogado? Alguém hesitou? Houve a mínima suspeita de que, possivelmente, a mulher não consentia os atos?”. Agnifilo disse que as respostas foram: “Não. Não. Não. Não”.

Publicidade

Marc Agnifilo, advogado que representa Sean Combs, acusado de diversos crimes, incluindo incêndio criminoso, sequestro, obtrução de justiça e suborno Foto: Dave Sanders/NYT

O governo, ao alegar que Combs dirigia uma empresa de extorsão criminosa, procurou sublinhar que as “freak-offs” eram eventos coordenados por um time de facilitadores que trabalhavam para ele. Os procuradores sublinharam que as testemunhas viram violência “durante e em ligação com” os “freak-offs”, o que a defesa negou.

Nenhum deles é nomeado ou acusado na acusação, mas são caracterizados como uma equipe utilizada para encontrar as trabalhadoras de sexo e os quartos de hotel, entregar os materiais e depois reparar os danos nos quartos após as sessões. “Estas ocasiões incluíam casos em que a vítima era obrigada a permanecer escondida - por vezes durante vários dias de cada vez - para se recuperar dos ferimentos infligidos por Combs”, refere a acusação.

Em alta Emais Eminem falou de crimes de Sean ‘Diddy’ Combs em último álbum, meses antes de prisão; veja as letras Gusttavo Lima volta ao Brasil para shows após prisão ser revogada Citando a lei de extorsão, há muito utilizada contra mafiosos e chefes da droga, os procuradores argumentaram que Combs utilizava os subalternos para cumprir as suas ordens, esperava “lealdade absoluta” e governava sob ameaças de violência”. “Combs não fez tudo isto sozinho”, disse Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, em uma conferência de imprensa na semana passada. “Ele usou a sua empresa, os empregados dessa empresa e outros associados próximos para conseguir o que queria. Essas pessoas incluíam, alegadamente, supervisores de alto nível da empresa, assistentes pessoais, pessoal de segurança e doméstico”, completou. Questionado sobre a razão pela qual essas pessoas não tinham sido acusadas, Williams descreveu a investigação como estando em curso. Anthony Capozzolo, antigo procurador federal no bairro nova-iorquino de Brooklyn, disse ser possível que alguns dos funcionários de Combs não tenham sido acusados porque já eram testemunhas cooperantes, ou que o governo esperava que fossem convencidos pela acusação a juntarem-se a outros para testemunharem contra o seu patrão. “Será interessante ver se algumas pessoas, agora que isto começou, se declaram culpadas”, disse Capozzolo. Dentro de alguns meses, um júri de Manhattan terá de decidir qual destes pontos de vista concorrentes sobre as sessões no quarto de hotel é mais crível. Até lá, Combs ficará provavelmente em uma prisão federal em Brooklyn, porque lhe foi negada a fiança. Johnson mostrou-se confiante no caso que os procuradores apresentam, referindo em tribunal, na semana passada, que o governo tem uma “quantidade enorme” de provas, incluindo muitas testemunhas, fotografias, vídeos e mensagens de texto.

Publicidade

Talvez o mais convincente seja um vídeo que foi discutido durante uma audiência de fiança na semana passada, no qual Combs agride brutalmente Ventura no Hotel InterContinental em Los Angeles, em 2016. Apresentado como prova de que a força, a fraude ou a coação eram uma constante nos encontros sexuais orquestrados por Combs, o vídeo de vigilância mostra ele batendo, atirando um vaso contra ela e a arrastando no corredor pela camisola.

O Hotel InterContinental em Los Angeles, em que Combs foi filmado agredindo Ventura em 2016 Foto: Hunter Kerhart/NYT

Johnson descreveu o vídeo em tribunal como uma tentativa de Ventura de sair do local de um ataque. A advogada afirmou haver provas de que pelo menos uma trabalhadora do sexo se encontrava no quarto de hotel durante a agressão. “É um mau vídeo para o Sr. Combs”, reconheceu Agnifilo na CNN, na semana passada.

Mas Combs, que pediu desculpa em maio após a divulgação da filmagem, chamando o seu comportamento de indesculpável, deu uma versão diferente do encontro aos seus advogados. Eles afirmam que o vídeo não constitui prova de que o seu cliente utilizou violência para controlar os participantes durante o ato sexual. Em vez disso, argumentam que o atrito foi provocado pelo fato de Cassie ter encontrado provas no celular de Combs de que ele tinha “mais do que uma namorada”. Agnifilo disse que Combs estava dormindo quando Cassandra bateu em sua cabeça com o aparelho e saiu do quarto de hotel com toda a sua roupa (as imagens de vigilância mostram Combs agredindo Ventura vestida apenas de toalha).

Os procuradores contestam o fato de a discussão ser apenas sobre a devolução das roupas. O governo também afirmou que Combs e seus empregados tentaram encobrir as provas do ataque contra Cassie. Johnson disse que Combs tentou fazer com que um segurança do hotel ficasse calado, oferecendo uma “mão cheia de dinheiro” e que, três dias após a agressão, “o vídeo de vigilância desapareceu”.

Embora a acusação mencione apenas uma vítima específica, os procuradores afirmaram que houve várias. Na audiência em tribunal foram apresentados trechos de outras provas de mulheres que acusam Combs de utilizar as imagens de vídeo das agressões como chantagem. Uma delas disse: “Ele ameaçou-me por causa das fitas de sexo que tem de mim em dois aparelhos. Ele disse que ia me denunciar, e lembrem-se que nas filmagens de sexo eu estava fortemente drogada”.

Embora a ação judicial de Ventura tenha sido resolvida um dia depois de apresentada e Combs tenha negado as suas alegações, esta ação desencadeou uma cascata de outros processos civis contra ele. Várias dessas ações, que estão a ser contestadas por Combs em tribunal, foram apresentadas por mulheres cujos relatos apresentam algumas semelhanças com os de Cassie, com descrições de encontros sexuais coagidos e alimentados por drogas.

Uma das reclamantes, Adria English, acusou Combs de exigir que ela tivesse relações sexuais com os convidados quando trabalhava nas famosas “festas brancas” de Combs em Hamptons e em Miami Beach, onde, segundo ela, lhe davam bebidas alcoólicas com ecstasy. Os advogados de Combs caracterizaram os processos como requerentes que se lançam numa “onda” de falsas alegações para tentar obter um acordo.

Publicidade

Ao negar a fiança de Combs na quarta-feira, o juiz Andrew L. Carter Jr. sublinhou a sua preocupação com o fato de Combs poder obstruir a Justiça ao interferir com as testemunhas. Os procuradores afirmaram que, durante meses, Combs “alimentou as vítimas e as testemunhas com falsas narrativas”, tendo por vezes cúmplices gravando as conversas. Os seus advogados afirmam que ele se limitava a informar os contatos de que o seu advogado iria contatá-los.

Mas, em tribunal, os procuradores contaram uma história arrepiante de uma mulher anônima que enviou uma mensagem de texto a Combs três dias depois de o processo de Ventura ter sido instaurado, em novembro, com as suas representações das “freak-offs”.

“Sinto como se estivesse lendo o meu próprio trauma sexual”, escreveu ela. Combs telefonou duas vezes, disseram os procuradores, enquanto um cúmplice gravava a conversa em outro telefone. “Ele a enganou e tentou convencê-la de que ela havia se envolvido voluntariamente em atos sexuais com ele”, disse Johnson. “Mas ela resistiu”.